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ЦИК ДНР опубликовал первые данные после подсчета 31,74 процента голосов

ЦИК ДНР опубликовал первые данные после подсчета 31,74 процента голосов - РИА Новости, 27.09.2022

ЦИК ДНР опубликовал первые данные после подсчета 31,74 процента голосов

Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий сообщил после подсчета 31,74% протоколов, что вхождение ДНР в состав РФ поддержали 93,95%... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T21:28

2022-09-27T21:28

2022-09-27T23:04

политика

донецкая народная республика

россия

цик днр

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий сообщил после подсчета 31,74% протоколов, что вхождение ДНР в состав РФ поддержали 93,95% граждан республики."По состоянию на сейчас, на настоящий момент, нами обработано 31,74% протоколов", - сообщил Высоцкий в ходе брифинга, добавив, что процент голосов "за" составляет 93,95%.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, донецкая народная республика, россия, цик днр, референдум в донбассе