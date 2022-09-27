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ЦИК ДНР опубликовал первые данные после подсчета 31,74 процента голосов
ЦИК ДНР опубликовал первые данные после подсчета 31,74 процента голосов - РИА Новости, 27.09.2022
ЦИК ДНР опубликовал первые данные после подсчета 31,74 процента голосов
Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий сообщил после подсчета 31,74% протоколов, что вхождение ДНР в состав РФ поддержали 93,95%... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T21:28
2022-09-27T21:28
2022-09-27T23:04
политика
донецкая народная республика
россия
цик днр
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий сообщил после подсчета 31,74% протоколов, что вхождение ДНР в состав РФ поддержали 93,95% граждан республики."По состоянию на сейчас, на настоящий момент, нами обработано 31,74% протоколов", - сообщил Высоцкий в ходе брифинга, добавив, что процент голосов "за" составляет 93,95%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, россия, цик днр, референдум в донбассе
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, ЦИК ДНР, Референдум в Донбассе
21:28 27.09.2022 (обновлено: 23:04 27.09.2022)
ЦИК ДНР опубликовал первые данные после подсчета 31,74 процента голосов
ЦИК ДНР обработал 31,74% голосов: вхождение в Россию поддержали 93,95% граждан республики