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Один из основателей Pink Floyd написал открытое письмо Путину - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/pismo-1819739974.html
Один из основателей Pink Floyd написал открытое письмо Путину
Один из основателей Pink Floyd написал открытое письмо Путину - РИА Новости, 27.09.2022
Один из основателей Pink Floyd написал открытое письмо Путину
Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, где задал ряд вопросов по... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:10
2022-09-27T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
новости культуры
pink floyd
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, где задал ряд вопросов по ситуации вокруг Украины.Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская ответила на письмо, но посоветовала обращаться в поисках мира не к ней.В своем письме к Путину музыкант интересуется, хочет ли российский лидер завершения конфликта на Украине. Он также отметил, что, если бы Путин заявил, что у РФ "нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска", "это бы тоже помогло"."Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же", - написал Уотерс на своей странице в соцсетях. Он также отметил, что очень надеется на ответ, который может стать достойным шагом на пути к устойчивому миру.
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в мире, новости культуры, pink floyd, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новости культуры, Pink Floyd, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:10 27.09.2022
 
Один из основателей Pink Floyd написал открытое письмо Путину

Уотерс в открытом письме спросил Путина, желает ли тот завершения конфликта на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, где задал ряд вопросов по ситуации вокруг Украины.
Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская ответила на письмо, но посоветовала обращаться в поисках мира не к ней.
В своем письме к Путину музыкант интересуется, хочет ли российский лидер завершения конфликта на Украине. Он также отметил, что, если бы Путин заявил, что у РФ "нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска", "это бы тоже помогло".
"Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же", - написал Уотерс на своей странице в соцсетях. Он также отметил, что очень надеется на ответ, который может стать достойным шагом на пути к устойчивому миру.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовости культурыPink FloydУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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