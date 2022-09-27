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Один из основателей Pink Floyd написал открытое письмо Путину
Один из основателей Pink Floyd написал открытое письмо Путину - РИА Новости, 27.09.2022
Один из основателей Pink Floyd написал открытое письмо Путину
Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, где задал ряд вопросов по... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:10
2022-09-27T12:10
2022-09-27T12:10
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новости культуры
pink floyd
украина
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владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, где задал ряд вопросов по ситуации вокруг Украины.Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская ответила на письмо, но посоветовала обращаться в поисках мира не к ней.В своем письме к Путину музыкант интересуется, хочет ли российский лидер завершения конфликта на Украине. Он также отметил, что, если бы Путин заявил, что у РФ "нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска", "это бы тоже помогло"."Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же", - написал Уотерс на своей странице в соцсетях. Он также отметил, что очень надеется на ответ, который может стать достойным шагом на пути к устойчивому миру.
https://ria.ru/20220807/medvedev-1807857956.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Один из основателей Pink Floyd написал открытое письмо Путину
Уотерс в открытом письме спросил Путина, желает ли тот завершения конфликта на Украине