https://ria.ru/20220927/pismo-1819739974.html

Один из основателей Pink Floyd написал открытое письмо Путину

Один из основателей Pink Floyd написал открытое письмо Путину - РИА Новости, 27.09.2022

Один из основателей Pink Floyd написал открытое письмо Путину

Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, где задал ряд вопросов по... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:10

2022-09-27T12:10

2022-09-27T12:10

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, где задал ряд вопросов по ситуации вокруг Украины.Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская ответила на письмо, но посоветовала обращаться в поисках мира не к ней.В своем письме к Путину музыкант интересуется, хочет ли российский лидер завершения конфликта на Украине. Он также отметил, что, если бы Путин заявил, что у РФ "нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска", "это бы тоже помогло"."Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же", - написал Уотерс на своей странице в соцсетях. Он также отметил, что очень надеется на ответ, который может стать достойным шагом на пути к устойчивому миру.

https://ria.ru/20220807/medvedev-1807857956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, новости культуры, pink floyd, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр