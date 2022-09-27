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На КПП в Северной Осетии разрешили пеший переход через границу - РИА Новости, 27.09.2022
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Туризм
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На КПП в Северной Осетии разрешили пеший переход через границу
На КПП в Северной Осетии разрешили пеший переход через границу - РИА Новости, 27.09.2022
На КПП в Северной Осетии разрешили пеший переход через границу
Пеший переход через границу с Грузией разрешили на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщает МВД по региону. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:02
2022-09-27T10:02
туризм
россия
грузия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика северная осетия - алания
новости - туризм
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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Пеший переход через границу с Грузией разрешили на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщает МВД по региону.По информации ведомства, на КПП прошло совещание с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, руководителей пограничного управления ФСБ РФ по региону и Северо-Осетинской таможни."Несмотря на принимаемые меры… обстановка остается крайне напряженной, что требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан. С этой целью, а также для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций, по результатам встречи участниками было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения", - сказано в сообщении МВД в Telegram.Накануне пресс-служба главы и правительства региона сообщала, что порядка 3,5 тысячи легковых автомобилей ожидают проезда на пункте пропуска "Верхний Ларс".
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россия, грузия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика северная осетия - алания, новости - туризм
Туризм, Россия, Грузия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Северная Осетия - Алания, Новости - Туризм
10:02 27.09.2022
 
На КПП в Северной Осетии разрешили пеший переход через границу

На КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешили пеший переход через границу

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкАвтомобильная очередь на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
Автомобильная очередь на КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в медиабанк
Автомобильная очередь на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Пеший переход через границу с Грузией разрешили на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщает МВД по региону.
По информации ведомства, на КПП прошло совещание с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, руководителей пограничного управления ФСБ РФ по региону и Северо-Осетинской таможни.
"Несмотря на принимаемые меры… обстановка остается крайне напряженной, что требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан. С этой целью, а также для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций, по результатам встречи участниками было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения", - сказано в сообщении МВД в Telegram.
Накануне пресс-служба главы и правительства региона сообщала, что порядка 3,5 тысячи легковых автомобилей ожидают проезда на пункте пропуска "Верхний Ларс".
Автомобили на КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
09:46
Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП в Северной Осетии
 
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