https://ria.ru/20220927/peregovory-1819749335.html

Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной

Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной - РИА Новости, 27.09.2022

Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной

Россия сохраняет готовность вести переговоры с Украиной, вместе с тем меняются ситуация и условия, но принцип целей специальной военной операции сохраняется,... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:35

2022-09-27T12:35

2022-09-27T12:35

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

мевлют чавушоглу

турция

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия сохраняет готовность вести переговоры с Украиной, вместе с тем меняются ситуация и условия, но принцип целей специальной военной операции сохраняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий президент Тайип Эрдоган планирует переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским."Президент (РФ Владимир Путин) говорил, что Россия, разумеется, сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия, об этом мы неоднократно говорили. Но в целом принцип сохраняется прежним: все цели специальной военной операции. Но в данном случае также на переговорах (Путина и Эрдогана - ред.) было сказано, что с переговорного трека полностью ушла украинская сторона, поэтому специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

россия

украина

турция

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россия, украина, владимир путин, мевлют чавушоглу, турция