https://ria.ru/20220927/pensiya-1819668804.html

Юрист рассказал, какие изменения ждут пенсионеров в 2023 году

Юрист рассказал, какие изменения ждут пенсионеров в 2023 году - РИА Новости, 27.09.2022

Юрист рассказал, какие изменения ждут пенсионеров в 2023 году

С 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования станут единым "Фондом пенсионного и социального страхования России", все функции прежних организаций... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T02:15

2022-09-27T02:15

2022-09-27T02:15

общество

россия

пенсионный фонд рф

иван соловьев (юрист)

пенсии

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования станут единым "Фондом пенсионного и социального страхования России", все функции прежних организаций сохранятся, рассказал "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Объединение не приведет к снижению выплат, подчеркнул Соловьев.Юрист напомнил, что Минтруд разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на 2023-2025 годы, согласно которым она будет расти в среднем на 6,8 процента в год, а к 2025 году среднегодовой размер выплат составит 24 477 рублей. Также увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. Индексация выплат работающего пенсионера будет пересчитана.Соловьев добавил, что с 1 января 2023года в случае потери кормильца пенсионные выплаты будут назначены в беззаявительном порядке на основе данных реестров ЗАГС и сведений, передаваемых ПФР — по аналогии с тем, как сейчас назначаются пенсии по инвалидности.

https://ria.ru/20220923/pensiya-1818821907.html

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общество, россия, пенсионный фонд рф, иван соловьев (юрист), пенсии