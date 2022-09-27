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Юрист рассказал, какие изменения ждут пенсионеров в 2023 году - РИА Новости, 27.09.2022
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Юрист рассказал, какие изменения ждут пенсионеров в 2023 году
Юрист рассказал, какие изменения ждут пенсионеров в 2023 году - РИА Новости, 27.09.2022
Юрист рассказал, какие изменения ждут пенсионеров в 2023 году
С 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования станут единым "Фондом пенсионного и социального страхования России", все функции прежних организаций... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T02:15
2022-09-27T02:15
общество
россия
пенсионный фонд рф
иван соловьев (юрист)
пенсии
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования станут единым "Фондом пенсионного и социального страхования России", все функции прежних организаций сохранятся, рассказал "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Объединение не приведет к снижению выплат, подчеркнул Соловьев.Юрист напомнил, что Минтруд разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на 2023-2025 годы, согласно которым она будет расти в среднем на 6,8 процента в год, а к 2025 году среднегодовой размер выплат составит 24 477 рублей. Также увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. Индексация выплат работающего пенсионера будет пересчитана.Соловьев добавил, что с 1 января 2023года в случае потери кормильца пенсионные выплаты будут назначены в беззаявительном порядке на основе данных реестров ЗАГС и сведений, передаваемых ПФР — по аналогии с тем, как сейчас назначаются пенсии по инвалидности.
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общество, россия, пенсионный фонд рф, иван соловьев (юрист), пенсии
Общество, Россия, Пенсионный фонд РФ, Иван Соловьев (юрист), Пенсии
02:15 27.09.2022
 
Юрист рассказал, какие изменения ждут пенсионеров в 2023 году

Юрист Соловьев: центры реабилитации пенсионеров будут выделены в отдельные подразделения

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИнформационный стенд в ПФР
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в ПФР. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования станут единым "Фондом пенсионного и социального страхования России", все функции прежних организаций сохранятся, рассказал "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
"Из нового: центры реабилитации будут выделены в отдельные подразделения, а прием граждан будет вестись в единых клиентских службах", — пояснил он.
Объединение не приведет к снижению выплат, подчеркнул Соловьев.
Юрист напомнил, что Минтруд разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на 2023-2025 годы, согласно которым она будет расти в среднем на 6,8 процента в год, а к 2025 году среднегодовой размер выплат составит 24 477 рублей. Также увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. Индексация выплат работающего пенсионера будет пересчитана.
Соловьев добавил, что с 1 января 2023года в случае потери кормильца пенсионные выплаты будут назначены в беззаявительном порядке на основе данных реестров ЗАГС и сведений, передаваемых ПФР — по аналогии с тем, как сейчас назначаются пенсии по инвалидности.
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