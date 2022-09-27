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Жители ЛНР голосуют за вхождение в состав России, заявил Пасечник - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/pasechnik-1819702969.html
Жители ЛНР голосуют за вхождение в состав России, заявил Пасечник
Жители ЛНР голосуют за вхождение в состав России, заявил Пасечник - РИА Новости, 27.09.2022
Жители ЛНР голосуют за вхождение в состав России, заявил Пасечник
Подавляющее большинство жителей Луганской Народной Республики голосуют за вхождение в состав Российской Федерации, заявил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:51
2022-09-27T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Луганской Народной Республики голосуют за вхождение в состав Российской Федерации, заявил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник."Процент жителей Луганской Народной Республики, которые отдают свои голоса за вхождение в состав Российской Федерации, - он практически подавляющий… Подавляющее большинство пишут "да" - мы хотим в Российскую Федерацию", - сказал Пасечник во время голосования.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html
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в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
09:51 27.09.2022
 
Жители ЛНР голосуют за вхождение в состав России, заявил Пасечник

Пасечник: подавляющее большинство жителей ЛНР голосуют за вхождение в состав России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкБилборд "Луганщина вместе с Россией!"
Билборд Луганщина вместе с Россией! - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Луганской Народной Республики голосуют за вхождение в состав Российской Федерации, заявил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Процент жителей Луганской Народной Республики, которые отдают свои голоса за вхождение в состав Российской Федерации, - он практически подавляющий… Подавляющее большинство пишут "да" - мы хотим в Российскую Федерацию", - сказал Пасечник во время голосования.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Женщина на выездном голосовании в салоне общественного транспорта в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Нас хотят запугать": что происходит на участках для голосования в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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