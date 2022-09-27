20:39 27.09.2022 (обновлено: 21:36 27.09.2022)
США разрешили Киеву наносить удары по территориям, где прошли референдумы
Блинкен: США не запретят Украине применять западное оружие там, где шли референдумы
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Вашингтон не станет препятствовать применению Украиной передаваемого ей оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста. По его словам, Киев имеет право защищать себя "на всей своей территории". Блинкен также подчеркнул, что США не признают изменения статуса этих мест и продолжат считать их частью Украины.
Госсекретарь отметил, что Киев продолжит делать все необходимое для "возвращения земель", а Вашингтон и дальше будет оказывать поддержку.
С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.
Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.