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США разрешили Киеву наносить удары по территориям, где прошли референдумы - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/oruzhie-1819919880.html
США разрешили Киеву наносить удары по территориям, где прошли референдумы
США разрешили Киеву наносить удары по территориям, где прошли референдумы - РИА Новости, 27.09.2022
США разрешили Киеву наносить удары по территориям, где прошли референдумы
Вашингтон не станет препятствовать применению Украиной передаваемого ей оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов, РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T20:39
2022-09-27T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
энтони блинкен
россия
сша
украина
нато
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Вашингтон не станет препятствовать применению Украиной передаваемого ей оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста. По его словам, Киев имеет право защищать себя "на всей своей территории". Блинкен также подчеркнул, что США не признают изменения статуса этих мест и продолжат считать их частью Украины.Госсекретарь отметил, что Киев продолжит делать все необходимое для "возвращения земель", а Вашингтон и дальше будет оказывать поддержку.С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220927/oruzhie-1819817112.html
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в мире, энтони блинкен, россия, сша, украина, нато, владимир путин, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энтони Блинкен, Россия, США, Украина, НАТО, Владимир Путин, Вашингтон (штат)
20:39 27.09.2022 (обновлено: 21:36 27.09.2022)
 
США разрешили Киеву наносить удары по территориям, где прошли референдумы

Блинкен: США не запретят Украине применять западное оружие там, где шли референдумы

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Вашингтон не станет препятствовать применению Украиной передаваемого ей оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста. По его словам, Киев имеет право защищать себя "на всей своей территории". Блинкен также подчеркнул, что США не признают изменения статуса этих мест и продолжат считать их частью Украины.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 15:39
Западу стало не до просьб Киева о тяжелом вооружении, пишет Bloomberg
Госсекретарь отметил, что Киев продолжит делать все необходимое для "возвращения земель", а Вашингтон и дальше будет оказывать поддержку.
С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.
Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 16:42Специальная военная операция на Украине
В Госдуме заявили, что России на Украине по факту противостоят силы НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнтони БлинкенРоссияСШАУкраинаНАТОВладимир ПутинВашингтон (штат)
 
 
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