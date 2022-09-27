https://ria.ru/20220927/oruzhie-1819919880.html

США разрешили Киеву наносить удары по территориям, где прошли референдумы

США разрешили Киеву наносить удары по территориям, где прошли референдумы - РИА Новости, 27.09.2022

США разрешили Киеву наносить удары по территориям, где прошли референдумы

Вашингтон не станет препятствовать применению Украиной передаваемого ей оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов, РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T20:39

2022-09-27T20:39

2022-09-27T21:36

специальная военная операция на украине

в мире

энтони блинкен

россия

сша

украина

нато

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Вашингтон не станет препятствовать применению Украиной передаваемого ей оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста. По его словам, Киев имеет право защищать себя "на всей своей территории". Блинкен также подчеркнул, что США не признают изменения статуса этих мест и продолжат считать их частью Украины.Госсекретарь отметил, что Киев продолжит делать все необходимое для "возвращения земель", а Вашингтон и дальше будет оказывать поддержку.С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.

https://ria.ru/20220927/oruzhie-1819817112.html

https://ria.ru/20220926/nato-1819581746.html

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сша

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, энтони блинкен, россия, сша, украина, нато, владимир путин, вашингтон (штат)