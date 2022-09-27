https://ria.ru/20220927/opros-1819868627.html

В Запорожье и Херсоне ждут присоединения к России, показал опрос

В Запорожье и Херсоне ждут присоединения к России, показал опрос - РИА Новости, 27.09.2022

В Запорожье и Херсоне ждут присоединения к России, показал опрос

Опрос Республиканского института политических и социологических исследований показал, что за вхождение в состав РФ выступили 95% жителей Запорожской области и... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:28

2022-09-27T17:28

2022-09-27T17:28

владимир путин

россия

херсонская область

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

нато

в мире

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Опрос Республиканского института политических и социологических исследований показал, что за вхождение в состав РФ выступили 95% жителей Запорожской области и 89% жителей Херсонской области, сообщил эксперт института Сергей Юхин."За вхождение региона в Российскую федерацию в Запорожской области высказались 95% респондентов. В Херсонской области за вхождение в РФ выразили желание 89%", - сказал Юхин на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Завершение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Юхин отметил, что жители этих областей "перестали бояться заявлять о своей позиции". "Отвечали очень охотно на вопросы наших работников", - отметил эксперт.Экзитпол, по словам Юхина, был проведен 27 сентября. Было опрошено 967 жителей Запорожской области и 959 жителей Херсонской области на 20 участках в каждой области.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/referendum-1819848681.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, херсонская область , запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, нато, в мире