В Запорожье и Херсоне ждут присоединения к России, показал опрос
"РИПСИ": 95 и 89 процентов жителей Запорожья и Херсонской области за вхождение в Россию
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Опрос Республиканского института политических и социологических исследований показал, что за вхождение в состав РФ выступили 95% жителей Запорожской области и 89% жителей Херсонской области, сообщил эксперт института Сергей Юхин.
"За вхождение региона в Российскую федерацию в Запорожской области высказались 95% респондентов. В Херсонской области за вхождение в РФ выразили желание 89%", - сказал Юхин на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Завершение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Юхин отметил, что жители этих областей "перестали бояться заявлять о своей позиции". "Отвечали очень охотно на вопросы наших работников", - отметил эксперт.
Экзитпол, по словам Юхина, был проведен 27 сентября. Было опрошено 967 жителей Запорожской области и 959 жителей Херсонской области на 20 участках в каждой области.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.