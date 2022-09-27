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Замглавы МИД России призвал ООН к более взвешенной позиции по Украине

Замглавы МИД России призвал ООН к более взвешенной позиции по Украине - РИА Новости, 27.09.2022

Замглавы МИД России призвал ООН к более взвешенной позиции по Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал заместителя генсека ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло и ее коллег из Секретариата к более РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T02:25

2022-09-27T02:25

2022-09-27T10:29

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал заместителя генсека ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло и ее коллег из Секретариата к более взвешенной и беспристрастной позиции по теме Украины, заявили в российском дипведомстве.Встреча прошла 26 сентября в Нью-Йорке "на полях" общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН.Также стороны подробно рассмотрели также ряд других региональных и страновых сюжетов, включая обстановку в Сирии и Ливии, а также отдельные аспекты кадровой политики Секретариата ООН."В частности, до Р.Дикарло был доведен тезис о важности назначения спецпредставителей и спецпосланников генсекретаря при должном согласовании со всеми членами Совета Безопасности ООН", - указали в МИД РФ.

https://ria.ru/20220924/oon-1819232684.html

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в мире, россия, украина, донбасс, оон, запорожская аэс, сергей вершинин, розмари дикарло