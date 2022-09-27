02:25 27.09.2022 (обновлено: 10:29 27.09.2022)
Замглавы МИД России призвал ООН к более взвешенной позиции по Украине
Замглавы МИД России призвал ООН к более взвешенной и беспристрастной позиции по Украине
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал заместителя генсека ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло и ее коллег из Секретариата к более взвешенной и беспристрастной позиции по теме Украины, заявили в российском дипведомстве.
Встреча прошла 26 сентября в Нью-Йорке "на полях" общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН.
"Состоялось предметное обсуждение актуальных вопросов международной повестки с акцентом на ситуацию на Украине и в Донбассе, включая обстановку вокруг Запорожской АЭС. Сергей Вершинин настоятельно призвал Р.Дикарло и ее коллег из руководства Секретариата ООН к более взвешенной и беспристрастной линии по украинской проблематике", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
"В частности, до Р.Дикарло был доведен тезис о важности назначения спецпредставителей и спецпосланников генсекретаря при должном согласовании со всеми членами Совета Безопасности ООН", - указали в МИД РФ.
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