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Замглавы МИД России призвал ООН к более взвешенной позиции по Украине - РИА Новости, 27.09.2022
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Замглавы МИД России призвал ООН к более взвешенной позиции по Украине
Замглавы МИД России призвал ООН к более взвешенной позиции по Украине - РИА Новости, 27.09.2022
Замглавы МИД России призвал ООН к более взвешенной позиции по Украине
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал заместителя генсека ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло и ее коллег из Секретариата к более РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T02:25
2022-09-27T10:29
в мире
россия
украина
донбасс
оон
запорожская аэс
сергей вершинин
розмари дикарло
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал заместителя генсека ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло и ее коллег из Секретариата к более взвешенной и беспристрастной позиции по теме Украины, заявили в российском дипведомстве.Встреча прошла 26 сентября в Нью-Йорке "на полях" общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН.Также стороны подробно рассмотрели также ряд других региональных и страновых сюжетов, включая обстановку в Сирии и Ливии, а также отдельные аспекты кадровой политики Секретариата ООН."В частности, до Р.Дикарло был доведен тезис о важности назначения спецпредставителей и спецпосланников генсекретаря при должном согласовании со всеми членами Совета Безопасности ООН", - указали в МИД РФ.
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в мире, россия, украина, донбасс, оон, запорожская аэс, сергей вершинин, розмари дикарло
В мире, Россия, Украина, Донбасс, ООН, Запорожская АЭС, Сергей Вершинин, Розмари ДиКарло
02:25 27.09.2022 (обновлено: 10:29 27.09.2022)
 
Замглавы МИД России призвал ООН к более взвешенной позиции по Украине

Замглавы МИД России призвал ООН к более взвешенной и беспристрастной позиции по Украине

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал заместителя генсека ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло и ее коллег из Секретариата к более взвешенной и беспристрастной позиции по теме Украины, заявили в российском дипведомстве.
Встреча прошла 26 сентября в Нью-Йорке "на полях" общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН.
"Состоялось предметное обсуждение актуальных вопросов международной повестки с акцентом на ситуацию на Украине и в Донбассе, включая обстановку вокруг Запорожской АЭС. Сергей Вершинин настоятельно призвал Р.Дикарло и ее коллег из руководства Секретариата ООН к более взвешенной и беспристрастной линии по украинской проблематике", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
Также стороны подробно рассмотрели также ряд других региональных и страновых сюжетов, включая обстановку в Сирии и Ливии, а также отдельные аспекты кадровой политики Секретариата ООН.
"В частности, до Р.Дикарло был доведен тезис о важности назначения спецпредставителей и спецпосланников генсекретаря при должном согласовании со всеми членами Совета Безопасности ООН", - указали в МИД РФ.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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В миреРоссияУкраинаДонбассООНЗапорожская АЭССергей ВершининРозмари ДиКарло
 
 
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