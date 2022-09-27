Наблюдатель из Сирии рассказал об обстрелах избирательных участков Киевом
Наблюдатель Шахин: Украина обстреливала избирательные участки, пытаясь сорвать референдум
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Луганской народной республики в обложке "с Россией в сердце"
Паспорт гражданина Луганской народной республики в обложке "с Россией в сердце". Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 27 сен - РИА Новости. Украинские войска намеренно вели огонь по избирательным участкам в некоторых городах с целью сорвать референдум, сказал РИА Новости международный наблюдатель, бывший депутат народного совета Сирии Элиас Шахин.
"Прежде чем приехать, я обратил внимание, что многие западные СМИ писали о том, что русские военные чуть не под дулом автоматов заставляют местных жителей голосовать. Но в реальности снаряды киевского режима рвались возле избирательных участков в некоторых городах. Это делалось для запугивания граждан, чтобы они не могли проголосовать. Я спрашивал многих людей о референдуме, и большинство говорило, что они голосовали искренне и добровольно", - сказал Шахин.
Сирийский наблюдатель сравнил действия киевского режима с деятельностью террористических организаций ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии. "Это похоже на террор, который происходил в Сирии руками ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*. Они убивали любого, кто с ними не согласен. Поэтому я считаю, что у киевского режима и террористов, которые были в Сирии одна идеология", - пояснил Шахин.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
* Террористические организации, запрещенные в России.