Рейтинг@Mail.ru
Наблюдатель из Сирии рассказал об обстрелах избирательных участков Киевом - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/obstrely-1819691286.html
Наблюдатель из Сирии рассказал об обстрелах избирательных участков Киевом
Наблюдатель из Сирии рассказал об обстрелах избирательных участков Киевом - РИА Новости, 27.09.2022
Наблюдатель из Сирии рассказал об обстрелах избирательных участков Киевом
Украинские войска намеренно вели огонь по избирательным участкам в некоторых городах с целью сорвать референдум, сказал РИА Новости международный наблюдатель,... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:59
2022-09-27T08:59
в мире
сирия
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819164164_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e13269490d162e81171b66e811dbc930.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 27 сен - РИА Новости. Украинские войска намеренно вели огонь по избирательным участкам в некоторых городах с целью сорвать референдум, сказал РИА Новости международный наблюдатель, бывший депутат народного совета Сирии Элиас Шахин."Прежде чем приехать, я обратил внимание, что многие западные СМИ писали о том, что русские военные чуть не под дулом автоматов заставляют местных жителей голосовать. Но в реальности снаряды киевского режима рвались возле избирательных участков в некоторых городах. Это делалось для запугивания граждан, чтобы они не могли проголосовать. Я спрашивал многих людей о референдуме, и большинство говорило, что они голосовали искренне и добровольно", - сказал Шахин.Сирийский наблюдатель сравнил действия киевского режима с деятельностью террористических организаций ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии. "Это похоже на террор, который происходил в Сирии руками ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*. Они убивали любого, кто с ними не согласен. Поэтому я считаю, что у киевского режима и террористов, которые были в Сирии одна идеология", - пояснил Шахин.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.* Террористические организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819164164_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c6231b66b526a45b422db38d5ce21286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Сирия, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
08:59 27.09.2022
 
Наблюдатель из Сирии рассказал об обстрелах избирательных участков Киевом

Наблюдатель Шахин: Украина обстреливала избирательные участки, пытаясь сорвать референдум

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Луганской народной республики в обложке "с Россией в сердце"
Паспорт гражданина Луганской народной республики в обложке с Россией в сердце - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Луганской народной республики в обложке "с Россией в сердце". Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 27 сен - РИА Новости. Украинские войска намеренно вели огонь по избирательным участкам в некоторых городах с целью сорвать референдум, сказал РИА Новости международный наблюдатель, бывший депутат народного совета Сирии Элиас Шахин.
"Прежде чем приехать, я обратил внимание, что многие западные СМИ писали о том, что русские военные чуть не под дулом автоматов заставляют местных жителей голосовать. Но в реальности снаряды киевского режима рвались возле избирательных участков в некоторых городах. Это делалось для запугивания граждан, чтобы они не могли проголосовать. Я спрашивал многих людей о референдуме, и большинство говорило, что они голосовали искренне и добровольно", - сказал Шахин.
Сирийский наблюдатель сравнил действия киевского режима с деятельностью террористических организаций ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии. "Это похоже на террор, который происходил в Сирии руками ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*. Они убивали любого, кто с ними не согласен. Поэтому я считаю, что у киевского режима и террористов, которые были в Сирии одна идеология", - пояснил Шахин.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
* Террористические организации, запрещенные в России.
Женщина на выездном голосовании в салоне общественного транспорта в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Нас хотят запугать": что происходит на участках для голосования в ЛНР
 
В миреСирияРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала