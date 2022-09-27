https://ria.ru/20220927/obstrely-1819691286.html

Наблюдатель из Сирии рассказал об обстрелах избирательных участков Киевом

Наблюдатель из Сирии рассказал об обстрелах избирательных участков Киевом - РИА Новости, 27.09.2022

Наблюдатель из Сирии рассказал об обстрелах избирательных участков Киевом

Украинские войска намеренно вели огонь по избирательным участкам в некоторых городах с целью сорвать референдум, сказал РИА Новости международный наблюдатель,... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:59

2022-09-27T08:59

2022-09-27T08:59

в мире

сирия

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 27 сен - РИА Новости. Украинские войска намеренно вели огонь по избирательным участкам в некоторых городах с целью сорвать референдум, сказал РИА Новости международный наблюдатель, бывший депутат народного совета Сирии Элиас Шахин."Прежде чем приехать, я обратил внимание, что многие западные СМИ писали о том, что русские военные чуть не под дулом автоматов заставляют местных жителей голосовать. Но в реальности снаряды киевского режима рвались возле избирательных участков в некоторых городах. Это делалось для запугивания граждан, чтобы они не могли проголосовать. Я спрашивал многих людей о референдуме, и большинство говорило, что они голосовали искренне и добровольно", - сказал Шахин.Сирийский наблюдатель сравнил действия киевского режима с деятельностью террористических организаций ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии. "Это похоже на террор, который происходил в Сирии руками ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*. Они убивали любого, кто с ними не согласен. Поэтому я считаю, что у киевского режима и террористов, которые были в Сирии одна идеология", - пояснил Шахин.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.* Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

сирия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сирия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях