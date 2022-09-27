https://ria.ru/20220927/obstrel-1819910829.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов крупного калибра, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:47

2022-09-27T19:47

2022-09-27T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов крупного калибра, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.00 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 18.00 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.10 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях ведомства в Telegram-канале.Также представительством был зафиксирован обстрел поселка Новобахмутовка. В 17.45 по нему выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220927/obstrel-1819902017.html

https://ria.ru/20220927/obstrel-1819900774.html

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, сцкк