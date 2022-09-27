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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/obstrel-1819910829.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов крупного калибра, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:47
2022-09-27T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов крупного калибра, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.00 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 18.00 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.10 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях ведомства в Telegram-канале.Также представительством был зафиксирован обстрел поселка Новобахмутовка. В 17.45 по нему выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220927/obstrel-1819902017.html
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донецк (днр)
макеевка
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в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
19:47 27.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку крупнокалиберными снарядами

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Макеевки
Последствия обстрела Макеевки - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Последствия обстрела Макеевки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов крупного калибра, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.00 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 18.00 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.10 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях ведомства в Telegram-канале.
Обломки ракет из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 19:01Специальная военная операция на Украине
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Также представительством был зафиксирован обстрел поселка Новобахмутовка. В 17.45 по нему выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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