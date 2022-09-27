Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку крупнокалиберными снарядами
Последствия обстрела Макеевки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов крупного калибра, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.00 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 18.00 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.10 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях ведомства в Telegram-канале.
Также представительством был зафиксирован обстрел поселка Новобахмутовка. В 17.45 по нему выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.