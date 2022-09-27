https://ria.ru/20220927/obstrel-1819902017.html

Украинские военные обстреляли Брянку из HIMARS

Украинские военные обстреляли Брянку из HIMARS - РИА Новости, 27.09.2022

Украинские военные обстреляли Брянку из HIMARS

Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Брянка в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:01

2022-09-27T19:01

2022-09-27T19:12

специальная военная операция на украине

брянка

сцкк

луганская народная республика

bae systems

lockheed martin

сша

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Брянка в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.02 (совпадает с мск) по населенному пункту Брянка с применением РСЗО HIMARS (12 ракет)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянка

луганская народная республика

сша

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брянка, сцкк, луганская народная республика, bae systems, lockheed martin , сша, в мире