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Украинские военные обстреляли Брянку из HIMARS - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/obstrel-1819902017.html
Украинские военные обстреляли Брянку из HIMARS
Украинские военные обстреляли Брянку из HIMARS - РИА Новости, 27.09.2022
Украинские военные обстреляли Брянку из HIMARS
Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Брянка в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:01
2022-09-27T19:12
специальная военная операция на украине
брянка
сцкк
луганская народная республика
bae systems
lockheed martin
сша
в мире
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Брянка в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.02 (совпадает с мск) по населенному пункту Брянка с применением РСЗО HIMARS (12 ракет)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянка
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брянка, сцкк, луганская народная республика, bae systems, lockheed martin , сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Брянка, СЦКК, Луганская Народная Республика, BAE Systems, Lockheed Martin , США, В мире
19:01 27.09.2022 (обновлено: 19:12 27.09.2022)
 
Украинские военные обстреляли Брянку из HIMARS

СЦКК: украинские военные выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Брянке в ЛНР

© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/TelegramОбломки ракет из РСЗО HIMARS
Обломки ракет из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/Telegram
Обломки ракет из РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Брянка в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.02 (совпадает с мск) по населенному пункту Брянка с применением РСЗО HIMARS (12 ракет)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянкаСЦККЛуганская Народная РеспубликаBAE SystemsLockheed MartinСШАВ мире
 
 
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