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Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/obstrel-1819854242.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку - РИА Новости, 27.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило во вторник представительство ДНР в... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:59
2022-09-27T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.45 (совпадает мск – ред.) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.15 и 16.20 мск украинские войска выпустили по поселку Каштановое и Яковлевке по три снаряда калибром 152 миллиметра.Украинские войсками ранее во вторник уже обстреливали Донецк, Каштановое и Яковлевка.
https://ria.ru/20220927/obstrel-1819843743.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
16:59 27.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ опять обстреляли Донецк, поселок Каштановое и Яковлевку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСЦКК работает на месте обстрела ВСУ в Донецке
СЦКК работает на месте обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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СЦКК работает на месте обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.45 (совпадает мск – ред.) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 16.15 и 16.20 мск украинские войска выпустили по поселку Каштановое и Яковлевке по три снаряда калибром 152 миллиметра.
Украинские войсками ранее во вторник уже обстреливали Донецк, Каштановое и Яковлевка.
Референдум - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
16:42
Украинские военные за время референдума 17 раз обстреляли ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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