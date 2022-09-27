https://ria.ru/20220927/obstrel-1819854242.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку - РИА Новости, 27.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило во вторник представительство ДНР в... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:59

2022-09-27T16:59

2022-09-27T16:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.45 (совпадает мск – ред.) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.15 и 16.20 мск украинские войска выпустили по поселку Каштановое и Яковлевке по три снаряда калибром 152 миллиметра.Украинские войсками ранее во вторник уже обстреливали Донецк, Каштановое и Яковлевка.

https://ria.ru/20220927/obstrel-1819843743.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины