https://ria.ru/20220927/obstrel-1819854242.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку - РИА Новости, 27.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило во вторник представительство ДНР в... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:59
2022-09-27T16:59
2022-09-27T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817877102_0:167:3021:1866_1920x0_80_0_0_fe36e46595010e28849947fc4f3ccd75.jpg
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.45 (совпадает мск – ред.) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.15 и 16.20 мск украинские войска выпустили по поселку Каштановое и Яковлевке по три снаряда калибром 152 миллиметра.Украинские войсками ранее во вторник уже обстреливали Донецк, Каштановое и Яковлевка.
https://ria.ru/20220927/obstrel-1819843743.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817877102_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4d1f1341721b1e7756906e0b11ea6d40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое и Яковлевку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ опять обстреляли Донецк, поселок Каштановое и Яковлевку