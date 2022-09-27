https://ria.ru/20220927/obstrel-1819690707.html

ВСУ обстреляли из артиллерии три поселка в ДНР

ВСУ обстреляли из артиллерии три поселка в ДНР - РИА Новости, 27.09.2022

ВСУ обстреляли из артиллерии три поселка в ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли из артиллерии поселки Гольмовский, Каштановое и Ясное в ДНР, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:54

2022-09-27T08:54

2022-09-27T08:54

специальная военная операция на украине

в мире

гольмовский

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли из артиллерии поселки Гольмовский, Каштановое и Ясное в ДНР, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Поселок Каштановое обстреляли дважды - в 7.45 и 8.00, выпустив по три снаряда калибра 152 миллиметра и в 7.55 выпустили по Ясному так же три снаряда того же калибра, отметили в ведомстве.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

гольмовский

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гольмовский, донецкая народная республика, украина