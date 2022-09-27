https://ria.ru/20220927/oae-1819728091.html
В ОАЭ отменяют масочный режим
В ОАЭ отменяют масочный режим - РИА Новости, 27.09.2022
В ОАЭ отменяют масочный режим
С 28 сентября в ОАЭ планируют отменить масочный режим, который был введен из-за пандемии COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:06
2022-09-27T15:06
2022-09-27T15:06
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С 28 сентября в ОАЭ планируют отменить масочный режим, который был введен из-за пандемии COVID-19, сообщает АТОР.Маски теперь будет необходимо носить только при посещении больниц, мечетей и в общественном транспорте. Авиакомпании смогут самостоятельно решать, нужно ли пассажирам пользоваться этим предметом защиты на борту.Прибывающим в ОАЭ по-прежнему придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Выезжающие должны соблюдать лишь правила страны назначения.ПЦР-тесты в самих Эмиратах теперь обязательны только при появлении симптомов. Те, кто контактировал с уже инфицированными COVID-19, должны будут сдать такой анализ и наблюдаться в течение недели. Тем, кто был заражен ковидом, потребуется карантин на пять дней.Примечательно, что в разных эмиратах ковидные ограничения могут отличаться. Например, для входа в мечеть Шейха Зайда и Лувр в Абу-Даби нужен отрицательный тест или сертификат вакцинации, а при посещении достопримечательностей Дубая такого требования нет.
https://ria.ru/20220205/abu-dabi-1770849559.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, оаэ, абу-даби, дубай, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, ОАЭ, Абу-Даби, Дубай, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Коронавирус COVID-19
В ОАЭ отменяют масочный режим
АТОР: власти ОАЭ с 28 сентября планируют отменить масочный режим
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
С 28 сентября в ОАЭ планируют отменить масочный режим, который был введен из-за пандемии COVID-19, сообщает
АТОР.
Маски теперь будет необходимо носить только при посещении больниц, мечетей и в общественном транспорте. Авиакомпании смогут самостоятельно решать, нужно ли пассажирам пользоваться этим предметом защиты на борту.
Прибывающим в ОАЭ по-прежнему придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Выезжающие должны соблюдать лишь правила страны назначения.
ПЦР-тесты в самих Эмиратах теперь обязательны только при появлении симптомов. Те, кто контактировал с уже инфицированными COVID-19, должны будут сдать такой анализ и наблюдаться в течение недели. Тем, кто был заражен ковидом, потребуется карантин на пять дней.
Примечательно, что в разных эмиратах ковидные ограничения могут отличаться. Например, для входа в мечеть Шейха Зайда и Лувр в Абу-Даби нужен отрицательный тест или сертификат вакцинации, а при посещении достопримечательностей Дубая такого требования нет.