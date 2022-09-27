https://ria.ru/20220927/oae-1819728091.html

В ОАЭ отменяют масочный режим

В ОАЭ отменяют масочный режим - РИА Новости, 27.09.2022

В ОАЭ отменяют масочный режим

С 28 сентября в ОАЭ планируют отменить масочный режим, который был введен из-за пандемии COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:06

2022-09-27T15:06

2022-09-27T15:06

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С 28 сентября в ОАЭ планируют отменить масочный режим, который был введен из-за пандемии COVID-19, сообщает АТОР.Маски теперь будет необходимо носить только при посещении больниц, мечетей и в общественном транспорте. Авиакомпании смогут самостоятельно решать, нужно ли пассажирам пользоваться этим предметом защиты на борту.Прибывающим в ОАЭ по-прежнему придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Выезжающие должны соблюдать лишь правила страны назначения.ПЦР-тесты в самих Эмиратах теперь обязательны только при появлении симптомов. Те, кто контактировал с уже инфицированными COVID-19, должны будут сдать такой анализ и наблюдаться в течение недели. Тем, кто был заражен ковидом, потребуется карантин на пять дней.Примечательно, что в разных эмиратах ковидные ограничения могут отличаться. Например, для входа в мечеть Шейха Зайда и Лувр в Абу-Даби нужен отрицательный тест или сертификат вакцинации, а при посещении достопримечательностей Дубая такого требования нет.

https://ria.ru/20220205/abu-dabi-1770849559.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, оаэ, абу-даби, дубай, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19