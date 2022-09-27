https://ria.ru/20220927/nato-1819702668.html
Безопасность США для НАТО важнее, чем судьба Украины, заявил Медведев
Безопасность США для НАТО важнее, чем судьба Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 27.09.2022
Безопасность США для НАТО важнее, чем судьба Украины, заявил Медведев
Безопасность США, Британии, Бельгии для НАТО важнее, чем судьба Украины, они проглотят использование любого оружия со стороны РФ в текущем конфликте, считает... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:50
2022-09-27T09:50
2022-09-27T10:03
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Безопасность США, Британии, Бельгии для НАТО важнее, чем судьба Украины, они проглотят использование любого оружия со стороны РФ в текущем конфликте, считает замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства. Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием", - написал Медведев в своём Telegram-канале.Медведев полагает, что "поставка современных вооружений – просто бизнес для западных стран, правда, густо замешанный на ненависти к нам"."Не более. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому – проглотят использование любого оружия в текущем конфликте", - заявил он.
https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819561029.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, бельгия, украина, нато, дмитрий медведев, россия
В мире, США, Бельгия, Украина, НАТО, Дмитрий Медведев, Россия
09:50 27.09.2022 (обновлено: 10:03 27.09.2022)
Безопасность США для НАТО важнее, чем судьба Украины, заявил Медведев
Медведев заявил, что безопасность США и Британии для НАТО важнее, чем судьба Украины