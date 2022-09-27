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В Британии мясных производителей уличили в неуплате многомиллионных налогов - РИА Новости, 27.09.2022
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В Британии мясных производителей уличили в неуплате многомиллионных налогов
В Британии мясных производителей уличили в неуплате многомиллионных налогов - РИА Новости, 27.09.2022
В Британии мясных производителей уличили в неуплате многомиллионных налогов
Крупнейшие в Великобритании поставщики мяса уклонились от уплаты налогов с помощью оффшоров, сообщает The Guardian. По информации издания, британская казна не... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:00
2022-09-27T16:00
в мире
экономика
великобритания
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евросоюз
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Крупнейшие в Великобритании поставщики мяса уклонились от уплаты налогов с помощью оффшоров, сообщает The Guardian. По информации издания, британская казна не досчиталась из-за компаний, обеспечивающих мясом местный KFC, миллионов фунтов стерлингов.Речь в расследовании газеты идет о компаниях Anglo Beef Processors UK и Pilgrim's Pride Corporation (принадлежит бразильскому гиганту по производству говядины JBS). Предприниматели структурировали свои компании и кредиты таким образом, чтобы они могли чтобы воспользоваться преимуществами различных налоговых систем."Многие утверждают, что сложные финансовые структуры могут позволить некоторым компаниям избежать уплаты справедливой доли налогов. И это, по их словам, приводит к падению доходов национальных правительств, поскольку налогоплательщики вынуждены платить по счетам", — заявили журналисты.Они отметили, что обе мясные компании имеют филиалы в Нидерландах и Люксембурге, где действуют разные налоговые режимы. Одалживая деньги от компании в одной стране родственной компании в другой, а затем занимая их обратно по другой процентной ставке, мясные гиганты значительно и при этом законно сократили свои налоговые счета, перенеся налоговое бремя на плечи простых британцев.Ранее в Евросоюзе огласили данные исследования Feedback EU, согласно которому, ежегодно в странах Европы выбрасывается около 153 миллионов тонн продовольствия, что вдвое превышает предыдущие оценки и на 15 миллионов тонн больше, чем размеры поставок продуктов. Авторы исследования подчеркнули, что количество пшеницы, выбрасываемой только в странах Евросоюза, равно примерно половине экспорта пшеницы Украины и четверти экспорта других видов зерна из ЕС.
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в мире, экономика, великобритания, нидерланды, люксембург (округ), евросоюз, kfc
В мире, Экономика, Великобритания, Нидерланды, Люксембург (округ), Евросоюз, KFC
16:00 27.09.2022
 
В Британии мясных производителей уличили в неуплате многомиллионных налогов

The Guardian: британские мясные компании уклонились от уплаты многомиллионных налогов

© AFP 2022 / Tolga AkmenВитрина мясной лавки в Лондоне
Витрина мясной лавки в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / Tolga Akmen
Витрина мясной лавки в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Крупнейшие в Великобритании поставщики мяса уклонились от уплаты налогов с помощью оффшоров, сообщает The Guardian. По информации издания, британская казна не досчиталась из-за компаний, обеспечивающих мясом местный KFC, миллионов фунтов стерлингов.
Речь в расследовании газеты идет о компаниях Anglo Beef Processors UK и Pilgrim's Pride Corporation (принадлежит бразильскому гиганту по производству говядины JBS). Предприниматели структурировали свои компании и кредиты таким образом, чтобы они могли чтобы воспользоваться преимуществами различных налоговых систем.
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"Многие утверждают, что сложные финансовые структуры могут позволить некоторым компаниям избежать уплаты справедливой доли налогов. И это, по их словам, приводит к падению доходов национальных правительств, поскольку налогоплательщики вынуждены платить по счетам", — заявили журналисты.
Они отметили, что обе мясные компании имеют филиалы в Нидерландах и Люксембурге, где действуют разные налоговые режимы. Одалживая деньги от компании в одной стране родственной компании в другой, а затем занимая их обратно по другой процентной ставке, мясные гиганты значительно и при этом законно сократили свои налоговые счета, перенеся налоговое бремя на плечи простых британцев.
"Стратегии, используемые Anglo Beef Processors UK и Pilgrim's Pride Corporation, представляют собой агрессивное уклонение от уплаты налогов и, хотя и не являются незаконными, несовместимы с добросовестным корпоративным поведением. И публике, которая является клиентами всех этих мясных компаний, это не понравится", — пишет издание.
Ранее в Евросоюзе огласили данные исследования Feedback EU, согласно которому, ежегодно в странах Европы выбрасывается около 153 миллионов тонн продовольствия, что вдвое превышает предыдущие оценки и на 15 миллионов тонн больше, чем размеры поставок продуктов. Авторы исследования подчеркнули, что количество пшеницы, выбрасываемой только в странах Евросоюза, равно примерно половине экспорта пшеницы Украины и четверти экспорта других видов зерна из ЕС.
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