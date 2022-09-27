https://ria.ru/20220927/nalog-1819823831.html

В Британии мясных производителей уличили в неуплате многомиллионных налогов

В Британии мясных производителей уличили в неуплате многомиллионных налогов - РИА Новости, 27.09.2022

В Британии мясных производителей уличили в неуплате многомиллионных налогов

Крупнейшие в Великобритании поставщики мяса уклонились от уплаты налогов с помощью оффшоров, сообщает The Guardian. По информации издания, британская казна не... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:00

2022-09-27T16:00

2022-09-27T16:00

в мире

экономика

великобритания

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люксембург (округ)

евросоюз

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Крупнейшие в Великобритании поставщики мяса уклонились от уплаты налогов с помощью оффшоров, сообщает The Guardian. По информации издания, британская казна не досчиталась из-за компаний, обеспечивающих мясом местный KFC, миллионов фунтов стерлингов.Речь в расследовании газеты идет о компаниях Anglo Beef Processors UK и Pilgrim's Pride Corporation (принадлежит бразильскому гиганту по производству говядины JBS). Предприниматели структурировали свои компании и кредиты таким образом, чтобы они могли чтобы воспользоваться преимуществами различных налоговых систем."Многие утверждают, что сложные финансовые структуры могут позволить некоторым компаниям избежать уплаты справедливой доли налогов. И это, по их словам, приводит к падению доходов национальных правительств, поскольку налогоплательщики вынуждены платить по счетам", — заявили журналисты.Они отметили, что обе мясные компании имеют филиалы в Нидерландах и Люксембурге, где действуют разные налоговые режимы. Одалживая деньги от компании в одной стране родственной компании в другой, а затем занимая их обратно по другой процентной ставке, мясные гиганты значительно и при этом законно сократили свои налоговые счета, перенеся налоговое бремя на плечи простых британцев.Ранее в Евросоюзе огласили данные исследования Feedback EU, согласно которому, ежегодно в странах Европы выбрасывается около 153 миллионов тонн продовольствия, что вдвое превышает предыдущие оценки и на 15 миллионов тонн больше, чем размеры поставок продуктов. Авторы исследования подчеркнули, что количество пшеницы, выбрасываемой только в странах Евросоюза, равно примерно половине экспорта пшеницы Украины и четверти экспорта других видов зерна из ЕС.

https://ria.ru/20220920/krizis-1818062425.html

https://ria.ru/20220916/modi-1817318407.html

великобритания

нидерланды

люксембург (округ)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, великобритания, нидерланды, люксембург (округ), евросоюз, kfc