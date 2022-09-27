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Муфтий призвал мусульман Крыма не покидать родину - РИА Новости, 27.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220927/muftiy-1819904395.html
Муфтий призвал мусульман Крыма не покидать родину
Муфтий призвал мусульман Крыма не покидать родину - РИА Новости, 27.09.2022
Муфтий призвал мусульман Крыма не покидать родину
Муфтий Крыма Эмирали Аблаев призвал всех мусульман региона не покидать родину. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:07
2022-09-27T19:07
религия
эмирали аблаев
миллет
религия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев призвал всех мусульман региона не покидать родину."Сегодня действовать, руководствуясь словами людей, которые живут вне нашей страны, очень глупо. Это действия, идущие вразрез с нашим естеством. Поэтому сегодня хочу сказать нашему народу, молодежи, мамам, бабушкам, дедушкам, парням: не следует руководствоваться мыслью об отъезде", – сказал Аблаев в эфире телеканала "Миллет".Он отметил, что жизнь на родине – "это самое священное, что может быть в жизни". "Самое лучшее наследие, которое мы можем оставить детям и внукам, – это жить и развиваться на родине. У нас все должно быть здесь, мы должны здесь умереть, наши могилы должны быть на родной земле", - сказал муфтий.
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эмирали аблаев, миллет, религия
Религия, Эмирали Аблаев, Миллет, Религия
19:07 27.09.2022
 

Муфтий призвал мусульман Крыма не покидать родину

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в медиабанкНациональный съезд крымских татар в Бахчисарае
Национальный съезд крымских татар в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев призвал всех мусульман региона не покидать родину.
"Сегодня действовать, руководствуясь словами людей, которые живут вне нашей страны, очень глупо. Это действия, идущие вразрез с нашим естеством. Поэтому сегодня хочу сказать нашему народу, молодежи, мамам, бабушкам, дедушкам, парням: не следует руководствоваться мыслью об отъезде", – сказал Аблаев в эфире телеканала "Миллет".
Он отметил, что жизнь на родине – "это самое священное, что может быть в жизни". "Самое лучшее наследие, которое мы можем оставить детям и внукам, – это жить и развиваться на родине. У нас все должно быть здесь, мы должны здесь умереть, наши могилы должны быть на родной земле", - сказал муфтий.
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