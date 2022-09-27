https://ria.ru/20220927/muftiy-1819904395.html
Муфтий призвал мусульман Крыма не покидать родину
Муфтий призвал мусульман Крыма не покидать родину - РИА Новости, 27.09.2022
Муфтий призвал мусульман Крыма не покидать родину
Муфтий Крыма Эмирали Аблаев призвал всех мусульман региона не покидать родину. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:07
2022-09-27T19:07
2022-09-27T19:07
религия
эмирали аблаев
миллет
религия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев призвал всех мусульман региона не покидать родину."Сегодня действовать, руководствуясь словами людей, которые живут вне нашей страны, очень глупо. Это действия, идущие вразрез с нашим естеством. Поэтому сегодня хочу сказать нашему народу, молодежи, мамам, бабушкам, дедушкам, парням: не следует руководствоваться мыслью об отъезде", – сказал Аблаев в эфире телеканала "Миллет".Он отметил, что жизнь на родине – "это самое священное, что может быть в жизни". "Самое лучшее наследие, которое мы можем оставить детям и внукам, – это жить и развиваться на родине. У нас все должно быть здесь, мы должны здесь умереть, наши могилы должны быть на родной земле", - сказал муфтий.
https://ria.ru/20220504/krym-1786885450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эмирали аблаев, миллет, религия
Религия, Эмирали Аблаев, Миллет, Религия