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В Херсонской и Запорожской областях молодежь сжигает украинские паспорта - РИА Новости, 27.09.2022
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В Херсонской и Запорожской областях молодежь сжигает украинские паспорта
В Херсонской и Запорожской областях молодежь сжигает украинские паспорта - РИА Новости, 27.09.2022
В Херсонской и Запорожской областях молодежь сжигает украинские паспорта
Молодежь Запорожья и Херсонщины запустила флешмоб: они сжигают украинские паспорта после того, как голосуют, заявил первый заместитель председателя... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:06
2022-09-27T17:20
в мире
александр малькевич
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Молодежь Запорожья и Херсонщины запустила флешмоб: они сжигают украинские паспорта после того, как голосуют, заявил первый заместитель председателя координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич."В Херсоне огромное количество угроз получают члены участковых избирательных комиссий, и идут вопреки всему этому, только становятся крепче. Молодёжь Запорожья и Херсонщины, запустили флешмоб вчера в Запорожье, сегодня он перешёл в Херсон, они сжигают украинские паспорта после того, как голосуют", - сказал Малькевич на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Завершение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Он добавил, что все уже считают минуты и часы до завершения голосования, чтобы начать праздновать, невзирая на "тот террор, который пытаются развязывать" со стороны Украины.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220925/referendum-1819365638.html
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в мире, александр малькевич, владимир путин, херсон, запорожье, россия, нато
В мире, Александр Малькевич, Владимир Путин, Херсон, Запорожье, Россия, НАТО
17:06 27.09.2022 (обновлено: 17:20 27.09.2022)
 
В Херсонской и Запорожской областях молодежь сжигает украинские паспорта

В Херсонской и Запорожской областях молодежь сжигает украинские паспорта после голосования

© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в медиабанкПаспорта граждан Украины
Паспорта граждан Украины - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Паспорта граждан Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Молодежь Запорожья и Херсонщины запустила флешмоб: они сжигают украинские паспорта после того, как голосуют, заявил первый заместитель председателя координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
Херсоне огромное количество угроз получают члены участковых избирательных комиссий, и идут вопреки всему этому, только становятся крепче. Молодёжь Запорожья и Херсонщины, запустили флешмоб вчера в Запорожье, сегодня он перешёл в Херсон, они сжигают украинские паспорта после того, как голосуют", - сказал Малькевич на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Завершение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Бюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР на референдуме на избирательном участке в Доме культуры в Джанкое - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 18:40В мире
Жительница ЛНР порвала украинский паспорт после голосования на референдуме
Он добавил, что все уже считают минуты и часы до завершения голосования, чтобы начать праздновать, невзирая на "тот террор, который пытаются развязывать" со стороны Украины.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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В миреАлександр МалькевичВладимир ПутинХерсонЗапорожьеРоссияНАТО
 
 
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