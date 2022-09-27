https://ria.ru/20220927/moldaviya-1819723253.html

Лидер молдавской партии "Шор" подал жалобу на вице-премьера Спыну

Лидер молдавской партии "Шор" подал жалобу на вице-премьера Спыну - РИА Новости, 27.09.2022

Лидер молдавской партии "Шор" подал жалобу на вице-премьера Спыну

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил во вторник, что подал в генеральную прокуратуру жалобу на вице-премьера Андрея Спыну, обвинив его в... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:06

2022-09-27T11:06

2022-09-27T11:14

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КИШИНЕВ, 27 сен – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил во вторник, что подал в генеральную прокуратуру жалобу на вице-премьера Андрея Спыну, обвинив его в получении скрытых доходов.Ранее политик опубликовал в соцсетях документ, из которого следует, что у Спыну на офшорных счетах 43 миллиона долларов. Счета были открыты в 2015 году в молдавском, а также в ряде иностранных банков."Я подал в генеральную прокуратуру жалобу на вице-премьера Спыну, который является долларовым и евро-мультимиллионером, но не декларирует свое имущество, как того требует закон, а прячет его на офшорных счетах. Надеюсь, что прокуратура, когда станет независимой и перестанет быть захваченной, рассмотрит жалобу и инициирует уголовное преследование по обоснованному подозрению в умышленном невключении в декларацию об имуществе и личных интересах валютных счетов, на которых находятся 43 миллиона долларов и евро", - написал Шор в своем Telegram-канале.Накануне Спыну заявил в интервью телеканалу PRO TV, что у него нет скрытых доходов, а президент страны Майя Санду сообщила журналистам по итогам заседания совбеза, что вице-премьер заработал свои деньги легально в бизнесе еще до того, как пришел в правительство.Лидер партии "Шор" находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" политик был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Партия "Шор" вторую неделю проводит протесты в центре Кишинева. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20220924/moldaviya-1819165080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илан шор, майя санду, молдавия, кишинев, россия