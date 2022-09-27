11:06 27.09.2022 (обновлено: 11:14 27.09.2022)
Лидер молдавской партии "Шор" подал жалобу на вице-премьера Спыну
Лидер молдавской партии "Шор" обвинил вице-премьера Спыну в получении скрытых доходов
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 сен – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил во вторник, что подал в генеральную прокуратуру жалобу на вице-премьера Андрея Спыну, обвинив его в получении скрытых доходов.
Ранее политик опубликовал в соцсетях документ, из которого следует, что у Спыну на офшорных счетах 43 миллиона долларов. Счета были открыты в 2015 году в молдавском, а также в ряде иностранных банков.
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"Я подал в генеральную прокуратуру жалобу на вице-премьера Спыну, который является долларовым и евро-мультимиллионером, но не декларирует свое имущество, как того требует закон, а прячет его на офшорных счетах. Надеюсь, что прокуратура, когда станет независимой и перестанет быть захваченной, рассмотрит жалобу и инициирует уголовное преследование по обоснованному подозрению в умышленном невключении в декларацию об имуществе и личных интересах валютных счетов, на которых находятся 43 миллиона долларов и евро", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Накануне Спыну заявил в интервью телеканалу PRO TV, что у него нет скрытых доходов, а президент страны Майя Санду сообщила журналистам по итогам заседания совбеза, что вице-премьер заработал свои деньги легально в бизнесе еще до того, как пришел в правительство.
Лидер партии "Шор" находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" политик был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
Партия "Шор" вторую неделю проводит протесты в центре Кишинева. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.