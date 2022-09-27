https://ria.ru/20220927/mobilizovannye-1819760216.html

Госдума приняла поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных россиян

Госдума приняла поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных россиян - РИА Новости, 27.09.2022

Госдума приняла поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных россиян

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о трудовых гарантиях для граждан, мобилизованных на военную службу. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:10

2022-09-27T13:10

2022-09-27T14:18

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

госдума рф

россия

украина

работа

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о трудовых гарантиях для граждан, мобилизованных на военную службу.После демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился.Приостановка трудового договораТак, трудовой договор на время службы не расторгается, а приостанавливается. Работодатель будет вправе разорвать контракт, если сотрудник не выйдет на работу в течении трех месяцев после демобилизации.Действие трудового договора возобновляется в день выхода мобилизованного работника на работу — о своем возвращении он должен уведомить за три рабочих дня.На время отсутствия мобилизованного сотрудника работодатель вправе нанять на его место другого работника по срочному контракту.Выплаты, отпуск, стажРаботодатель до приостановки действия договора обязан выдать мобилизованному всю зарплату и причитающиеся выплаты за предшествующий период работы.Мобилизованный работник в течение шести месяцев после возвращения на работу имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время.Трудовой стаж, а также стаж по специальности засчитывается и после приостановки действия трудового договора.Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, такая мера нужна для контроля над тысячекилометровой линией боевого соприкосновения и освобожденными территориями. В рамках частичной мобилизации планируется призвать в общей сложности до 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220927/mazhory-1819755847.html

https://ria.ru/20220927/voenkomy-1819755091.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

частичная мобилизация в россии, госдума рф, россия, украина, работа