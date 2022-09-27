Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных россиян - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/mobilizovannye-1819760216.html
Госдума приняла поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных россиян
Госдума приняла поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных россиян - РИА Новости, 27.09.2022
Госдума приняла поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных россиян
Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о трудовых гарантиях для граждан, мобилизованных на военную службу. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:10
2022-09-27T14:18
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
госдума рф
россия
украина
работа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о трудовых гарантиях для граждан, мобилизованных на военную службу.После демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился.Приостановка трудового договораТак, трудовой договор на время службы не расторгается, а приостанавливается. Работодатель будет вправе разорвать контракт, если сотрудник не выйдет на работу в течении трех месяцев после демобилизации.Действие трудового договора возобновляется в день выхода мобилизованного работника на работу — о своем возвращении он должен уведомить за три рабочих дня.На время отсутствия мобилизованного сотрудника работодатель вправе нанять на его место другого работника по срочному контракту.Выплаты, отпуск, стажРаботодатель до приостановки действия договора обязан выдать мобилизованному всю зарплату и причитающиеся выплаты за предшествующий период работы.Мобилизованный работник в течение шести месяцев после возвращения на работу имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время.Трудовой стаж, а также стаж по специальности засчитывается и после приостановки действия трудового договора.Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, такая мера нужна для контроля над тысячекилометровой линией боевого соприкосновения и освобожденными территориями. В рамках частичной мобилизации планируется призвать в общей сложности до 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220927/mazhory-1819755847.html
https://ria.ru/20220927/voenkomy-1819755091.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
частичная мобилизация в россии, госдума рф, россия, украина, работа
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Госдума РФ, Россия, Украина, Работа
13:10 27.09.2022 (обновлено: 14:18 27.09.2022)
 
Госдума приняла поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных россиян

Госдума одобрила поправку о сохранении рабочих мест за мобилизованными на военную службу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о трудовых гарантиях для граждан, мобилизованных на военную службу.
После демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился.

Приостановка трудового договора

Так, трудовой договор на время службы не расторгается, а приостанавливается. Работодатель будет вправе разорвать контракт, если сотрудник не выйдет на работу в течении трех месяцев после демобилизации.
Действие трудового договора возобновляется в день выхода мобилизованного работника на работу — о своем возвращении он должен уведомить за три рабочих дня.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
12:56
Нельзя, чтобы "мажоры отмазывались", заявил новгородский губернатор
На время отсутствия мобилизованного сотрудника работодатель вправе нанять на его место другого работника по срочному контракту.

Выплаты, отпуск, стаж

Работодатель до приостановки действия договора обязан выдать мобилизованному всю зарплату и причитающиеся выплаты за предшествующий период работы.
Мобилизованный работник в течение шести месяцев после возвращения на работу имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время.
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
12:53Специальная военная операция на Украине
В Госдуме предложили отправлять военкомов на передовую за ошибки
Трудовой стаж, а также стаж по специальности засчитывается и после приостановки действия трудового договора.
Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, такая мера нужна для контроля над тысячекилометровой линией боевого соприкосновения и освобожденными территориями. В рамках частичной мобилизации планируется призвать в общей сложности до 300 тысяч резервистов.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииГосдума РФРоссияУкраинаРабота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала