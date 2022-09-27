Рейтинг@Mail.ru
РАН попросит освободить аспирантов и ученых от призыва - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819878126.html
РАН попросит освободить аспирантов и ученых от призыва
РАН попросит освободить аспирантов и ученых от призыва - РИА Новости, 27.09.2022
РАН попросит освободить аспирантов и ученых от призыва
Российская академия наук будет просить Минобрнауки и Минобороны РФ о том, чтобы освободить аспирантов и научных работников от призыва в рамках частичной... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:52
2022-09-27T17:54
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
российская академия наук
общество
наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818134177_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_c3cce255d87aace6b51208e4425db894.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская академия наук будет просить Минобрнауки и Минобороны РФ о том, чтобы освободить аспирантов и научных работников от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в РАН."Соответствующее обращение готовится – и в министерство науки и высшего образования, и в министерство обороны. Речь идет о том, чтобы аспирантов, а также кандидатов и докторов наук освободить от призыва по частичной мобилизации", - сказал собеседник агентства.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818134177_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_65a8d514563863ea4ba8a7210532ec93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
частичная мобилизация в россии, российская академия наук, общество, наука, россия
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Российская академия наук, Общество, Наука, Россия
17:52 27.09.2022 (обновлено: 17:54 27.09.2022)
 
РАН попросит освободить аспирантов и ученых от призыва

РАН попросит освободить аспирантов и ученых от призыва в рамках частичной мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание РАН в Москве
Здание РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание РАН в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская академия наук будет просить Минобрнауки и Минобороны РФ о том, чтобы освободить аспирантов и научных работников от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в РАН.
"Соответствующее обращение готовится – и в министерство науки и высшего образования, и в министерство обороны. Речь идет о том, чтобы аспирантов, а также кандидатов и докторов наук освободить от призыва по частичной мобилизации", - сказал собеседник агентства.
Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииРоссийская академия наукОбществоНаукаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала