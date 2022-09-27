https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819878126.html
РАН попросит освободить аспирантов и ученых от призыва
РАН попросит освободить аспирантов и ученых от призыва - РИА Новости, 27.09.2022
РАН попросит освободить аспирантов и ученых от призыва
Российская академия наук будет просить Минобрнауки и Минобороны РФ о том, чтобы освободить аспирантов и научных работников от призыва в рамках частичной... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:52
2022-09-27T17:52
2022-09-27T17:54
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
российская академия наук
общество
наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818134177_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_c3cce255d87aace6b51208e4425db894.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская академия наук будет просить Минобрнауки и Минобороны РФ о том, чтобы освободить аспирантов и научных работников от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в РАН."Соответствующее обращение готовится – и в министерство науки и высшего образования, и в министерство обороны. Речь идет о том, чтобы аспирантов, а также кандидатов и докторов наук освободить от призыва по частичной мобилизации", - сказал собеседник агентства.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818134177_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_65a8d514563863ea4ba8a7210532ec93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, российская академия наук, общество, наука, россия
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Российская академия наук, Общество, Наука, Россия
17:52 27.09.2022 (обновлено: 17:54 27.09.2022)
РАН попросит освободить аспирантов и ученых от призыва
РАН попросит освободить аспирантов и ученых от призыва в рамках частичной мобилизации