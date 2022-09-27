https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819878126.html

РАН попросит освободить аспирантов и ученых от призыва

РАН попросит освободить аспирантов и ученых от призыва - РИА Новости, 27.09.2022

РАН попросит освободить аспирантов и ученых от призыва

Российская академия наук будет просить Минобрнауки и Минобороны РФ о том, чтобы освободить аспирантов и научных работников от призыва в рамках частичной... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:52

2022-09-27T17:52

2022-09-27T17:54

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

российская академия наук

общество

наука

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская академия наук будет просить Минобрнауки и Минобороны РФ о том, чтобы освободить аспирантов и научных работников от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в РАН."Соответствующее обращение готовится – и в министерство науки и высшего образования, и в министерство обороны. Речь идет о том, чтобы аспирантов, а также кандидатов и докторов наук освободить от призыва по частичной мобилизации", - сказал собеседник агентства.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, российская академия наук, общество, наука, россия