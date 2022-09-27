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В Ленинградской области начали корректировать списки мобилизованных - РИА Новости, 27.09.2022
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В Ленинградской области начали корректировать списки мобилизованных
В Ленинградской области начали корректировать списки мобилизованных - РИА Новости, 27.09.2022
В Ленинградской области начали корректировать списки мобилизованных
В Ленинградской области началась работа по корректировке списков призванных по частичной мобилизации, сообщает областное правительство. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:02
2022-09-27T16:02
владимир путин
сергей шойгу
александр дрозденко
украина
россия
ленинградская область
частичная мобилизация в россии
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. В Ленинградской области началась работа по корректировке списков призванных по частичной мобилизации, сообщает областное правительство.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине."Областная комиссия по частичной мобилизации совместно с министерством обороны начала работу по корректировке списков мобилизованных граждан. Сегодня вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин в Тосно встретился с родственниками мобилизованных жителей Ленинградской области для уточнения вопросов и приема обращений", - говорится в сообщении.Власти региона также сообщили, что 28 сентября во всех районах области пройдут встречи представителей военкоматов и администраций с родственниками мобилизованных жителей региона. Организовать собрания поручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В ходе встреч с родственниками призывников представители военных комиссариатов, муниципальных и региональной администрации ответят на все вопросы родных: от соблюдения условий мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения жителей области во время прохождения воинской службы.Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области потребовал от глав районных администраций и военкоматов оперативно устранить нарушения инструкций министра обороны РФ, требований федеральных законов и нормативных актов, устанавливающих правила частичной мобилизации. Глава региона напомнил о недопустимости мобилизации студентов, граждан, не подпадающих под призыв по возрасту, в связи с инвалидностью, состоянием здоровья, другими жизненными обстоятельствами, описанными в указах, законах и подзаконных актах.
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владимир путин, сергей шойгу, александр дрозденко, украина, россия, ленинградская область, частичная мобилизация в россии, общество
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Александр Дрозденко, Украина, Россия, Ленинградская область, Частичная мобилизация в России, Общество
16:02 27.09.2022
 
В Ленинградской области начали корректировать списки мобилизованных

В Ленинградской области начали корректировать списки призванных по частичной мобилизации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в микроавтобусе на площади Нахимова в Севастополе
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в микроавтобусе на площади Нахимова в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в микроавтобусе на площади Нахимова в Севастополе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. В Ленинградской области началась работа по корректировке списков призванных по частичной мобилизации, сообщает областное правительство.
Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
"Областная комиссия по частичной мобилизации совместно с министерством обороны начала работу по корректировке списков мобилизованных граждан. Сегодня вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин в Тосно встретился с родственниками мобилизованных жителей Ленинградской области для уточнения вопросов и приема обращений", - говорится в сообщении.
Власти региона также сообщили, что 28 сентября во всех районах области пройдут встречи представителей военкоматов и администраций с родственниками мобилизованных жителей региона. Организовать собрания поручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В ходе встреч с родственниками призывников представители военных комиссариатов, муниципальных и региональной администрации ответят на все вопросы родных: от соблюдения условий мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения жителей области во время прохождения воинской службы.
Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области потребовал от глав районных администраций и военкоматов оперативно устранить нарушения инструкций министра обороны РФ, требований федеральных законов и нормативных актов, устанавливающих правила частичной мобилизации. Глава региона напомнил о недопустимости мобилизации студентов, граждан, не подпадающих под призыв по возрасту, в связи с инвалидностью, состоянием здоровья, другими жизненными обстоятельствами, описанными в указах, законах и подзаконных актах.
 
Владимир ПутинСергей ШойгуАлександр ДрозденкоУкраинаРоссияЛенинградская областьЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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