В Ленинградской области начали корректировать списки мобилизованных
В Ленинградской области начали корректировать списки призванных по частичной мобилизации
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в микроавтобусе на площади Нахимова в Севастополе
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в микроавтобусе на площади Нахимова в Севастополе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. В Ленинградской области началась работа по корректировке списков призванных по частичной мобилизации, сообщает областное правительство.
Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
"Областная комиссия по частичной мобилизации совместно с министерством обороны начала работу по корректировке списков мобилизованных граждан. Сегодня вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин в Тосно встретился с родственниками мобилизованных жителей Ленинградской области для уточнения вопросов и приема обращений", - говорится в сообщении.
Власти региона также сообщили, что 28 сентября во всех районах области пройдут встречи представителей военкоматов и администраций с родственниками мобилизованных жителей региона. Организовать собрания поручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В ходе встреч с родственниками призывников представители военных комиссариатов, муниципальных и региональной администрации ответят на все вопросы родных: от соблюдения условий мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения жителей области во время прохождения воинской службы.
Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области потребовал от глав районных администраций и военкоматов оперативно устранить нарушения инструкций министра обороны РФ, требований федеральных законов и нормативных актов, устанавливающих правила частичной мобилизации. Глава региона напомнил о недопустимости мобилизации студентов, граждан, не подпадающих под призыв по возрасту, в связи с инвалидностью, состоянием здоровья, другими жизненными обстоятельствами, описанными в указах, законах и подзаконных актах.