Рейтинг@Mail.ru
Совфед 4 октября рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для мобилизованных - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819781563.html
Совфед 4 октября рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для мобилизованных
Совфед 4 октября рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для мобилизованных - РИА Новости, 27.09.2022
Совфед 4 октября рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для мобилизованных
Совет Федерации рассмотрит принятые Госдумой во вторник законы о трудовых гарантиях мобилизованным на ближайшем заседании 4 октября и одобрит их, заявила РИА... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:05
2022-09-27T14:25
совет федерации рф
общество
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819696763_0:144:3062:1866_1920x0_80_0_0_a7e7f7e7e354ec049379a0d6e8a107bc.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит принятые Госдумой во вторник законы о трудовых гарантиях мобилизованным на ближайшем заседании 4 октября и одобрит их, заявила РИА Новости предстатель комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко."Мы рассмотрим их на ближайшем заседании 4 октября и, конечно, одобрим их. Это очень важная работа", - сказала она.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819696763_99:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_5aff85ea2bf831c1b89efb075eba0c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, общество, россия, частичная мобилизация в россии
Совет Федерации РФ, Общество, Россия, Частичная мобилизация в России
14:05 27.09.2022 (обновлено: 14:25 27.09.2022)
 
Совфед 4 октября рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для мобилизованных

Совфед на заседании 4 октября рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для мобилизованных

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Частичная мобилизация в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит принятые Госдумой во вторник законы о трудовых гарантиях мобилизованным на ближайшем заседании 4 октября и одобрит их, заявила РИА Новости предстатель комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко.
"Мы рассмотрим их на ближайшем заседании 4 октября и, конечно, одобрим их. Это очень важная работа", - сказала она.
 
Совет Федерации РФОбществоРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала