https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819781563.html

Совфед 4 октября рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для мобилизованных

Совфед 4 октября рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для мобилизованных - РИА Новости, 27.09.2022

Совфед 4 октября рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для мобилизованных

Совет Федерации рассмотрит принятые Госдумой во вторник законы о трудовых гарантиях мобилизованным на ближайшем заседании 4 октября и одобрит их, заявила РИА... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:05

2022-09-27T14:05

2022-09-27T14:25

совет федерации рф

общество

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит принятые Госдумой во вторник законы о трудовых гарантиях мобилизованным на ближайшем заседании 4 октября и одобрит их, заявила РИА Новости предстатель комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко."Мы рассмотрим их на ближайшем заседании 4 октября и, конечно, одобрим их. Это очень важная работа", - сказала она.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совет федерации рф, общество, россия, частичная мобилизация в россии