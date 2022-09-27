https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819781563.html
Совфед 4 октября рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для мобилизованных
Совфед 4 октября рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для мобилизованных - РИА Новости, 27.09.2022
Совфед 4 октября рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для мобилизованных
Совет Федерации рассмотрит принятые Госдумой во вторник законы о трудовых гарантиях мобилизованным на ближайшем заседании 4 октября и одобрит их, заявила РИА... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:05
2022-09-27T14:05
2022-09-27T14:25
совет федерации рф
общество
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит принятые Госдумой во вторник законы о трудовых гарантиях мобилизованным на ближайшем заседании 4 октября и одобрит их, заявила РИА Новости предстатель комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко."Мы рассмотрим их на ближайшем заседании 4 октября и, конечно, одобрим их. Это очень важная работа", - сказала она.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, общество, россия, частичная мобилизация в россии
Совет Федерации РФ, Общество, Россия, Частичная мобилизация в России
14:05 27.09.2022 (обновлено: 14:25 27.09.2022)
Совфед 4 октября рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для мобилизованных
Совфед на заседании 4 октября рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для мобилизованных