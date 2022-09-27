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Турчак рассказал еще о двух готовых к призыву парламентариях - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819719455.html
Турчак рассказал еще о двух готовых к призыву парламентариях
Турчак рассказал еще о двух готовых к призыву парламентариях - РИА Новости, 27.09.2022
Турчак рассказал еще о двух готовых к призыву парламентариях
Замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев готовы отправиться в зону... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:55
2022-09-27T10:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
частичная мобилизация в россии
госдума рф
совет федерации рф
виктор бондарев
андрей турчак
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев готовы отправиться в зону спецоперации, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак."В зону СВО готовы отправиться ещё двое наших коллег - замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Для обоих фраза "есть такая профессия - Родину защищать" не пустой звук", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.Он отметил, что Кастюкевич окончил военный вуз, сразу после него четыре года прослужил в ВС РФ. Последние семь месяцев он провел на Донбассе и освобожденных территориях - руководил гуманитарной миссией "Единой России" на Херсонщине."Он видел своими глазами все, что там происходит. О том, что творят украинские нацисты, он знает не понаслышке. И готов противостоять киевскому режиму на передовой. Виктор Бондарев до прихода в сенаторы - прославленный генерал-полковник, летчик-снайпер, командовавший ВВС (а впоследствии и ВКС России) на протяжении пяти лет. Всю жизнь на службе, прошел обе чеченские кампании, сотни боевых вылетов, в 40 лет - уже Герой России", - добавил секретарь Генсовета. Бондарев руководил российской авиацией во время операции в Сирии - "по всем статьям свой воинский долг он уже отдал, не раз рисковал жизнью при исполнении приказов". Но несмотря на возраст, регалии, заслуги, он готов снова быть в строю, подчеркнул Турчак.В воскресенье Турчак сообщил, что к четырём депутатам Госдумы от партии, ранее подавшим заявление на отправку в зону спецоперации, присоединились еще двое, своё желание отправиться на фронт выражают и региональные депутаты разных уровней.Президент России Владимир Путин в минувшую среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
https://ria.ru/20220924/kolesnikov-1819119282.html
https://ria.ru/20220922/parlamentarii-1818611616.html
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безопасность, россия, частичная мобилизация в россии, госдума рф, совет федерации рф, виктор бондарев, андрей турчак, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Частичная мобилизация в России, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Виктор Бондарев, Андрей Турчак, Единая Россия
10:55 27.09.2022
 
Турчак рассказал еще о двух готовых к призыву парламентариях

Турчак: депутат Кастюкевич и сенатор Бондарев готовы поехать на спецоперацию на Украину

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев готовы отправиться в зону спецоперации, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
"В зону СВО готовы отправиться ещё двое наших коллег - замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Для обоих фраза "есть такая профессия - Родину защищать" не пустой звук", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.
Депутат Госдумы от Единой России Олег Колесников
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Депутат Госдумы Колесников подал заявление об участии в спецоперации
Он отметил, что Кастюкевич окончил военный вуз, сразу после него четыре года прослужил в ВС РФ. Последние семь месяцев он провел на Донбассе и освобожденных территориях - руководил гуманитарной миссией "Единой России" на Херсонщине.
"Он видел своими глазами все, что там происходит. О том, что творят украинские нацисты, он знает не понаслышке. И готов противостоять киевскому режиму на передовой. Виктор Бондарев до прихода в сенаторы - прославленный генерал-полковник, летчик-снайпер, командовавший ВВС (а впоследствии и ВКС России) на протяжении пяти лет. Всю жизнь на службе, прошел обе чеченские кампании, сотни боевых вылетов, в 40 лет - уже Герой России", - добавил секретарь Генсовета.
Бондарев руководил российской авиацией во время операции в Сирии - "по всем статьям свой воинский долг он уже отдал, не раз рисковал жизнью при исполнении приказов". Но несмотря на возраст, регалии, заслуги, он готов снова быть в строю, подчеркнул Турчак.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 10:39
Среди парламентариев будет много добровольцев, считает Цеков
В воскресенье Турчак сообщил, что к четырём депутатам Госдумы от партии, ранее подавшим заявление на отправку в зону спецоперации, присоединились еще двое, своё желание отправиться на фронт выражают и региональные депутаты разных уровней.
Президент России Владимир Путин в минувшую среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧастичная мобилизация в РоссииГосдума РФСовет Федерации РФВиктор БондаревАндрей ТурчакЕдиная Россия
 
 
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