https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819719455.html

Турчак рассказал еще о двух готовых к призыву парламентариях

Турчак рассказал еще о двух готовых к призыву парламентариях - РИА Новости, 27.09.2022

Турчак рассказал еще о двух готовых к призыву парламентариях

Замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев готовы отправиться в зону... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:55

2022-09-27T10:55

2022-09-27T10:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

частичная мобилизация в россии

госдума рф

совет федерации рф

виктор бондарев

андрей турчак

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев готовы отправиться в зону спецоперации, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак."В зону СВО готовы отправиться ещё двое наших коллег - замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Для обоих фраза "есть такая профессия - Родину защищать" не пустой звук", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.Он отметил, что Кастюкевич окончил военный вуз, сразу после него четыре года прослужил в ВС РФ. Последние семь месяцев он провел на Донбассе и освобожденных территориях - руководил гуманитарной миссией "Единой России" на Херсонщине."Он видел своими глазами все, что там происходит. О том, что творят украинские нацисты, он знает не понаслышке. И готов противостоять киевскому режиму на передовой. Виктор Бондарев до прихода в сенаторы - прославленный генерал-полковник, летчик-снайпер, командовавший ВВС (а впоследствии и ВКС России) на протяжении пяти лет. Всю жизнь на службе, прошел обе чеченские кампании, сотни боевых вылетов, в 40 лет - уже Герой России", - добавил секретарь Генсовета. Бондарев руководил российской авиацией во время операции в Сирии - "по всем статьям свой воинский долг он уже отдал, не раз рисковал жизнью при исполнении приказов". Но несмотря на возраст, регалии, заслуги, он готов снова быть в строю, подчеркнул Турчак.В воскресенье Турчак сообщил, что к четырём депутатам Госдумы от партии, ранее подавшим заявление на отправку в зону спецоперации, присоединились еще двое, своё желание отправиться на фронт выражают и региональные депутаты разных уровней.Президент России Владимир Путин в минувшую среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220924/kolesnikov-1819119282.html

https://ria.ru/20220922/parlamentarii-1818611616.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, частичная мобилизация в россии, госдума рф, совет федерации рф, виктор бондарев, андрей турчак, единая россия