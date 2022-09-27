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Понятие "частичная мобилизация" уже есть в законодательстве, заявил сенатор
Понятие "частичная мобилизация" уже есть в законодательстве, заявил сенатор - РИА Новости, 27.09.2022
Понятие "частичная мобилизация" уже есть в законодательстве, заявил сенатор
Понятие "частичная мобилизация" уже есть в действующем законодательстве, никакие поправки для урегулирования этой нормы вносить не надо, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:35
2022-09-27T10:35
2022-09-27T10:35
специальная военная операция на украине
андрей клишас
совет федерации рф
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Понятие "частичная мобилизация" уже есть в действующем законодательстве, никакие поправки для урегулирования этой нормы вносить не надо, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов."Есть в законе понятие "частичная мобилизация". Никаких поправок не нужно", - сказал Клишас. Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в России" предусматривает, что мобилизация в Российской Федерации может быть общей или частичной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, совет федерации рф, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Специальная военная операция на Украине, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
Понятие "частичная мобилизация" уже есть в законодательстве, заявил сенатор
Сенатор Клишас: новые поправки в законы по понятию "частичная мобилизация" не нужны