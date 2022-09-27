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Понятие "частичная мобилизация" уже есть в законодательстве, заявил сенатор

Понятие "частичная мобилизация" уже есть в законодательстве, заявил сенатор - РИА Новости, 27.09.2022

Понятие "частичная мобилизация" уже есть в законодательстве, заявил сенатор

Понятие "частичная мобилизация" уже есть в действующем законодательстве, никакие поправки для урегулирования этой нормы вносить не надо, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:35

2022-09-27T10:35

2022-09-27T10:35

специальная военная операция на украине

андрей клишас

совет федерации рф

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Понятие "частичная мобилизация" уже есть в действующем законодательстве, никакие поправки для урегулирования этой нормы вносить не надо, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов."Есть в законе понятие "частичная мобилизация". Никаких поправок не нужно", - сказал Клишас. Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в России" предусматривает, что мобилизация в Российской Федерации может быть общей или частичной.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей клишас, совет федерации рф, россия, частичная мобилизация в россии, общество