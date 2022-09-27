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Минцифры опубликовало список специальностей, рекомендованных к отсрочке
Минцифры опубликовало список специальностей, рекомендованных к отсрочке - РИА Новости, 27.09.2022
Минцифры опубликовало список специальностей, рекомендованных к отсрочке
Минцифры распространило список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T00:03
2022-09-27T00:03
2022-09-27T00:59
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минцифры распространило список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для специалистов IT и связи. Перечень опубликован в Telegram-канале ведомства."Список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи. Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в IT-компаниях и операторах связи. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости", — говорится в сообщении министерства.В ведомстве уточнили, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва, "необходимо также выполнять критически важные функции"."Цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них IT-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов. Это особенно актуально с учетом поставленной президентом задачи обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы на основе отечественных разработок. Хотим напомнить, что успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров", — добавляется в публикации.Министерство также сообщает, что со вторника откроет форму на "Госуслугах" по отсрочке от частичной мобилизации. Уточняется, что заявление оформлять должен сам сотрудник, но к документу потребуется приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. Без нее заявление подать не получится. При этом, как отмечается в сообщении ведомства, эту форму нужно получить до подачи заявления.Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса.В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о специалистах IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), частичная мобилизация в россии, сергей шойгу
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу
00:03 27.09.2022 (обновлено: 00:59 27.09.2022)
Минцифры опубликовало список специальностей, рекомендованных к отсрочке
Минцифры назвало 195 специальностей, которых могут освободить от частичной мобилизации
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Минцифры распространило список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для специалистов IT и связи. Перечень опубликован
в Telegram-канале ведомства.
"Список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи. Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в IT-компаниях и операторах связи. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости", — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве уточнили, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва, "необходимо также выполнять критически важные функции".
"Цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них IT-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов. Это особенно актуально с учетом поставленной президентом задачи обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы на основе отечественных разработок. Хотим напомнить, что успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров", — добавляется в публикации.
Министерство также сообщает, что со вторника откроет форму на "Госуслугах" по отсрочке от частичной мобилизации. Уточняется, что заявление оформлять должен сам сотрудник, но к документу потребуется приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. Без нее заявление подать не получится. При этом, как отмечается в сообщении ведомства, эту форму нужно получить до подачи заявления.
Президент Владимир Путин
21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России
частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
По словам министра обороны Сергея Шойгу
, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса.
В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о специалистах IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.