Минцифры опубликовало список специальностей, рекомендованных к отсрочке

2022-09-27T00:03

2022-09-27T00:03

2022-09-27T00:59

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571803021_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8b5812c0cd53dc7a8524ed5db4bfd532.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минцифры распространило список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для специалистов IT и связи. Перечень опубликован в Telegram-канале ведомства."Список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи. Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в IT-компаниях и операторах связи. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости", — говорится в сообщении министерства.В ведомстве уточнили, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва, "необходимо также выполнять критически важные функции"."Цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них IT-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов. Это особенно актуально с учетом поставленной президентом задачи обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы на основе отечественных разработок. Хотим напомнить, что успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров", — добавляется в публикации.Министерство также сообщает, что со вторника откроет форму на "Госуслугах" по отсрочке от частичной мобилизации. Уточняется, что заявление оформлять должен сам сотрудник, но к документу потребуется приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. Без нее заявление подать не получится. При этом, как отмечается в сообщении ведомства, эту форму нужно получить до подачи заявления.Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса.В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о специалистах IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

