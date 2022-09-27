https://ria.ru/20220927/minirovanie-1819790494.html

В ЛНР опровергли сообщения о минировании здания ЦИК в Луганске

В ЛНР опровергли сообщения о минировании здания ЦИК в Луганске - РИА Новости, 27.09.2022

В ЛНР опровергли сообщения о минировании здания ЦИК в Луганске

Сообщения о том, что в Луганске заминировано здание, в котором расположена Центральная избирательная комиссия, не соответствуют действительности, заявила... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:31

2022-09-27T14:31

2022-09-27T14:31

референдум в донбассе

цик лнр

луганск

луганская народная республика

россия

елена кравченко

в мире

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Сообщения о том, что в Луганске заминировано здание, в котором расположена Центральная избирательная комиссия, не соответствуют действительности, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.Ранее в ряде проукраинских СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что здание, в котором расположен ЦИК ЛНР, заминировано.Она также уточнила, что на данный момент еще идет процесс голосования на референдуме, к подсчету голосов, а также подведению итогов голосования никто не приступал.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818883056.html

https://ria.ru/20220927/lugansk-1819758231.html

луганск

луганская народная республика

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референдум в донбассе, цик лнр, луганск, луганская народная республика, россия, елена кравченко, в мире