Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР опровергли сообщения о минировании здания ЦИК в Луганске - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/minirovanie-1819790494.html
В ЛНР опровергли сообщения о минировании здания ЦИК в Луганске
В ЛНР опровергли сообщения о минировании здания ЦИК в Луганске - РИА Новости, 27.09.2022
В ЛНР опровергли сообщения о минировании здания ЦИК в Луганске
Сообщения о том, что в Луганске заминировано здание, в котором расположена Центральная избирательная комиссия, не соответствуют действительности, заявила... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:31
2022-09-27T14:31
референдум в донбассе
цик лнр
луганск
луганская народная республика
россия
елена кравченко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818847166_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_a616b40db22821a34d6983fe195de5f6.jpg
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Сообщения о том, что в Луганске заминировано здание, в котором расположена Центральная избирательная комиссия, не соответствуют действительности, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.Ранее в ряде проукраинских СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что здание, в котором расположен ЦИК ЛНР, заминировано.Она также уточнила, что на данный момент еще идет процесс голосования на референдуме, к подсчету голосов, а также подведению итогов голосования никто не приступал.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818883056.html
https://ria.ru/20220927/lugansk-1819758231.html
луганск
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818847166_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_985ded44cc83e2dd17228268d884d19d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
референдум в донбассе, цик лнр, луганск, луганская народная республика, россия, елена кравченко, в мире
Референдум в Донбассе, ЦИК ЛНР, Луганск, Луганская Народная Республика, Россия, Елена Кравченко, В мире
14:31 27.09.2022
 
В ЛНР опровергли сообщения о минировании здания ЦИК в Луганске

Кравченко опровергла сообщения о минировании здания ЦИК в Луганске

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудница избирательной комиссии на одном из участков в Луганске
Сотрудница избирательной комиссии на одном из участков в Луганске - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудница избирательной комиссии на одном из участков в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Сообщения о том, что в Луганске заминировано здание, в котором расположена Центральная избирательная комиссия, не соответствуют действительности, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
Ранее в ряде проукраинских СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что здание, в котором расположен ЦИК ЛНР, заминировано.
"В так называемых "СМИ" и социальных сетях появилась информация о том, что якобы заминировали Центральную избирательную комиссию ЛНР, а также распространили информацию, что уже идет подсчет голосов. Во-первых, ЦИК ЛНР работает в нормальном режиме, все члены ЦИК ЛНР, сотрудники аппарата ЦИК ЛНР на своих рабочих местах. Информация о минировании - ложь", - заявила Кравченко.
Она также уточнила, что на данный момент еще идет процесс голосования на референдуме, к подсчету голосов, а также подведению итогов голосования никто не приступал.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой Народной Республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 12:45
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Российские флаги на балконах домов в Луганске в последний день референдума - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
13:05Специальная военная операция на Украине
В Луганске на балконах вывешивают российские флаги
 
Референдум в ДонбассеЦИК ЛНРЛуганскЛуганская Народная РеспубликаРоссияЕлена КравченкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала