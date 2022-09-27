В ЛНР опровергли сообщения о минировании здания ЦИК в Луганске
Кравченко опровергла сообщения о минировании здания ЦИК в Луганске
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудница избирательной комиссии на одном из участков в Луганске
Сотрудница избирательной комиссии на одном из участков в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Сообщения о том, что в Луганске заминировано здание, в котором расположена Центральная избирательная комиссия, не соответствуют действительности, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
Ранее в ряде проукраинских СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что здание, в котором расположен ЦИК ЛНР, заминировано.
"В так называемых "СМИ" и социальных сетях появилась информация о том, что якобы заминировали Центральную избирательную комиссию ЛНР, а также распространили информацию, что уже идет подсчет голосов. Во-первых, ЦИК ЛНР работает в нормальном режиме, все члены ЦИК ЛНР, сотрудники аппарата ЦИК ЛНР на своих рабочих местах. Информация о минировании - ложь", - заявила Кравченко.
Она также уточнила, что на данный момент еще идет процесс голосования на референдуме, к подсчету голосов, а также подведению итогов голосования никто не приступал.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.