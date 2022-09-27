https://ria.ru/20220927/mi-28n-1819695019.html
Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н на Украине
Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н на Украине - РИА Новости, 27.09.2022
Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н на Украине
Минобороны опубликовало видео боевой работы армейской авиации на Украине. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:20
2022-09-27T09:20
2022-09-27T11:45
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
ми-8 амтш
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео боевой работы армейской авиации на Украине.В ролике, в частности, показана подготовка к вылету ударных вертолетов Ми-28Н. Так, борт проверяют перед выходом на задание, демонстрируется загрузка неуправляемых авиационных ракет в подвесные блоки.Также на видео можно увидеть работу вертолетов Ми-8 огневого прикрытия и эвакуации. На кадрах, снятых через открытую дверь кабины, — пара Ми-28Н, идущих на боевое задание по уничтожению украинских боевиков. Все три вертолета летят плотной группой на предельно малой высоте.Как рассказал военный врач группы огневого прикрытия Арсений, "летаем каждый день, по нескольку раз в день, как-то раз было вообще 15 вылетов в день".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220927/khudozhnitsa-1819553518.html
россия
украина
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-28Н
Минобороны РФ опубликовало видео с вылетом ударных вертолетов Ми-28Н. На кадрах, снятых через открытую дверь кабины Ми-8 огневого прикрытия, показана пара Ми-28Н, идущих на боевое задание по уничтожению украинских боевиков. Все три вертолёта летят плотной группой на предельно малой высоте.
2022-09-27T09:20
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PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина, Ми-8 АМТШ
09:20 27.09.2022 (обновлено: 11:45 27.09.2022)
Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н на Украине
Минобороны показало видео подготовки вертолетов Ми-28Н к вылету во время спецоперации