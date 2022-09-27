https://ria.ru/20220927/mi-28n-1819695019.html

Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н на Украине

Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н на Украине - РИА Новости, 27.09.2022

Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н на Украине

Минобороны опубликовало видео боевой работы армейской авиации на Украине. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:20

2022-09-27T09:20

2022-09-27T11:45

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

ми-8 амтш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819712851_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65c5a117657faf32562f90316cf3a645.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео боевой работы армейской авиации на Украине.В ролике, в частности, показана подготовка к вылету ударных вертолетов Ми-28Н. Так, борт проверяют перед выходом на задание, демонстрируется загрузка неуправляемых авиационных ракет в подвесные блоки.Также на видео можно увидеть работу вертолетов Ми-8 огневого прикрытия и эвакуации. На кадрах, снятых через открытую дверь кабины, — пара Ми-28Н, идущих на боевое задание по уничтожению украинских боевиков. Все три вертолета летят плотной группой на предельно малой высоте.Как рассказал военный врач группы огневого прикрытия Арсений, "летаем каждый день, по нескольку раз в день, как-то раз было вообще 15 вылетов в день".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220927/khudozhnitsa-1819553518.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры боевой работы ударных вертолетов Ми-28Н Минобороны РФ опубликовало видео с вылетом ударных вертолетов Ми-28Н. На кадрах, снятых через открытую дверь кабины Ми-8 огневого прикрытия, показана пара Ми-28Н, идущих на боевое задание по уничтожению украинских боевиков. Все три вертолёта летят плотной группой на предельно малой высоте. 2022-09-27T09:20 true PT1M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, ми-8 амтш