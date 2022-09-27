https://ria.ru/20220927/meta-1819832461.html
Meta* объявила о блокировке сети сайтов из России с критикой Украины
Meta* объявила о блокировке сети сайтов из России с критикой Украины - РИА Новости, 27.09.2022
Meta* объявила о блокировке сети сайтов из России с критикой Украины
Компания Meta* сообщила, что пресекла на подконтрольных ресурсах деятельность сети из 60 сайтов российского происхождения, которые якобы маскировались под... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:20
2022-09-27T16:20
2022-09-27T16:20
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ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Компания Meta* сообщила, что пресекла на подконтрольных ресурсах деятельность сети из 60 сайтов российского происхождения, которые якобы маскировались под интернет-страницы крупных СМИ и распространяли материалы с критикой Украины и санкций.Специалисты компании признают, что им не удалось найти доказательств причастности к операции властей РФ, но утверждают, что российские посольства в странах Европы и Азии якобы перепечатывали отдельные публикации на своих аккаунтах."Это самая крупная и самая сложная операция российского происхождения, которую мы сорвали с начала (спецоперации). Она представляла собой необычную комбинацию изощренности и грубой силы", - сказано в сообщении оператора социальных сетей Facebook* и Instagram*.По данным Meta*, сеть начала действовать в мае и состояла из более чем 60 сайтов, которые в дотошных подробностях мимикрировали под интернет-страницы "новостных организаций в Европе", включая Spiegel, The Guardian и Bild.Meta* утверждает, что в сети печатались подборки "оригинальных статей", мемов и видеороликов с критикой Украины и украинских беженецев, выражением поддержки России и опасений по поводу последствий санкций для западных стран. Затем эти материалы тиражировались через различные социальные сети и интернет-платформы, сказано в сообщении."Когда мы блокировали домены этой операции, они пытались создать новые веб-сайты, проявляя настойчивость и готовность продолжать инвестиции в подобную интернет-деятельность в интернете. Они работали в основном на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, русском и украинском языках", - сообщила Meta*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220815/deripaska-1809631049.html
https://ria.ru/20220913/blokirovka-1816450410.html
https://ria.ru/20220405/shtraf-1781846914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
meta (метавселенная), в мире, россия, украина, facebook, instagram, кибербезопасность
Meta (метавселенная), В мире, Россия, Украина, Facebook, Instagram, Кибербезопасность
Meta* объявила о блокировке сети сайтов из России с критикой Украины
Meta сообщила, что пресекла деятельность сети из 60 сайтов из России с критикой Украины
ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Компания Meta* сообщила, что пресекла на подконтрольных ресурсах деятельность сети из 60 сайтов российского происхождения, которые якобы маскировались под интернет-страницы крупных СМИ и распространяли материалы с критикой Украины и санкций.
Специалисты компании признают, что им не удалось найти доказательств причастности к операции властей РФ, но утверждают, что российские посольства в странах Европы
и Азии
якобы перепечатывали отдельные публикации на своих аккаунтах.
"Это самая крупная и самая сложная операция российского происхождения, которую мы сорвали с начала (спецоперации). Она представляла собой необычную комбинацию изощренности и грубой силы", - сказано в сообщении оператора социальных сетей Facebook
* и Instagram*.
По данным Meta*, сеть начала действовать в мае и состояла из более чем 60 сайтов, которые в дотошных подробностях мимикрировали под интернет-страницы "новостных организаций в Европе", включая Spiegel, The Guardian и Bild.
Meta* утверждает, что в сети печатались подборки "оригинальных статей", мемов и видеороликов с критикой Украины и украинских беженецев, выражением поддержки России и опасений по поводу последствий санкций для западных стран. Затем эти материалы тиражировались через различные социальные сети и интернет-платформы, сказано в сообщении.
"Когда мы блокировали домены этой операции, они пытались создать новые веб-сайты, проявляя настойчивость и готовность продолжать инвестиции в подобную интернет-деятельность в интернете. Они работали в основном на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, русском и украинском языках", - сообщила Meta*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.