https://ria.ru/20220927/meta-1819832461.html

Meta* объявила о блокировке сети сайтов из России с критикой Украины

Meta* объявила о блокировке сети сайтов из России с критикой Украины - РИА Новости, 27.09.2022

Meta* объявила о блокировке сети сайтов из России с критикой Украины

Компания Meta* сообщила, что пресекла на подконтрольных ресурсах деятельность сети из 60 сайтов российского происхождения, которые якобы маскировались под... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:20

2022-09-27T16:20

2022-09-27T16:20

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ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Компания Meta* сообщила, что пресекла на подконтрольных ресурсах деятельность сети из 60 сайтов российского происхождения, которые якобы маскировались под интернет-страницы крупных СМИ и распространяли материалы с критикой Украины и санкций.Специалисты компании признают, что им не удалось найти доказательств причастности к операции властей РФ, но утверждают, что российские посольства в странах Европы и Азии якобы перепечатывали отдельные публикации на своих аккаунтах."Это самая крупная и самая сложная операция российского происхождения, которую мы сорвали с начала (спецоперации). Она представляла собой необычную комбинацию изощренности и грубой силы", - сказано в сообщении оператора социальных сетей Facebook* и Instagram*.По данным Meta*, сеть начала действовать в мае и состояла из более чем 60 сайтов, которые в дотошных подробностях мимикрировали под интернет-страницы "новостных организаций в Европе", включая Spiegel, The Guardian и Bild.Meta* утверждает, что в сети печатались подборки "оригинальных статей", мемов и видеороликов с критикой Украины и украинских беженецев, выражением поддержки России и опасений по поводу последствий санкций для западных стран. Затем эти материалы тиражировались через различные социальные сети и интернет-платформы, сказано в сообщении."Когда мы блокировали домены этой операции, они пытались создать новые веб-сайты, проявляя настойчивость и готовность продолжать инвестиции в подобную интернет-деятельность в интернете. Они работали в основном на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, русском и украинском языках", - сообщила Meta*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220815/deripaska-1809631049.html

https://ria.ru/20220913/blokirovka-1816450410.html

https://ria.ru/20220405/shtraf-1781846914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

meta (метавселенная), в мире, россия, украина, facebook, instagram, кибербезопасность