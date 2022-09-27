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В Кремле прокомментировали заявление Медведева о ядерном оружии
В Кремле прокомментировали заявление Медведева о ядерном оружии - РИА Новости, 27.09.2022
В Кремле прокомментировали заявление Медведева о ядерном оружии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что если Россия будет вынуждена использовать РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:52
2022-09-27T12:52
2022-09-27T12:52
дмитрий медведев
россия
дмитрий песков
политика
ядерное оружие
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что если Россия будет вынуждена использовать ядерное оружие, то НАТО вряд ли применит его для защиты Украины, заявил, что "там была отсылка к доктринальным документам, поэтому достаточно вспомнить соответствующее положение доктрины".Ранее президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в своём Telegram-канале, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, россия, дмитрий песков, политика, ядерное оружие
Дмитрий Медведев, Россия, Дмитрий Песков, Политика, Ядерное оружие
В Кремле прокомментировали заявление Медведева о ядерном оружии
Песков: Медведев в заявлении о ядерном оружии ссылался на доктринальные документы
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что если Россия будет вынуждена использовать ядерное оружие, то НАТО вряд ли применит его для защиты Украины, заявил, что "там была отсылка к доктринальным документам, поэтому достаточно вспомнить соответствующее положение доктрины".
"Собственно, там же была отсылка к нашим доктринальным документам, поэтому здесь достаточно вспомнить соответствующее положение доктрины", - сказал Песков, отвечая на вопрос, являются ли заявления Медведева официальной позицией России и Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин
во время обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в своём Telegram-канале, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.