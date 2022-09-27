https://ria.ru/20220927/medvedev-1819754309.html

В Кремле прокомментировали заявление Медведева о ядерном оружии

В Кремле прокомментировали заявление Медведева о ядерном оружии - РИА Новости, 27.09.2022

В Кремле прокомментировали заявление Медведева о ядерном оружии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что если Россия будет вынуждена использовать РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:52

2022-09-27T12:52

2022-09-27T12:52

дмитрий медведев

россия

дмитрий песков

политика

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815342499_0:55:3447:1994_1920x0_80_0_0_120ca34d3cc0aa1aff7b07020b790319.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что если Россия будет вынуждена использовать ядерное оружие, то НАТО вряд ли применит его для защиты Украины, заявил, что "там была отсылка к доктринальным документам, поэтому достаточно вспомнить соответствующее положение доктрины".Ранее президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в своём Telegram-канале, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.

https://ria.ru/20220927/shantazh-1819624239.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий медведев, россия, дмитрий песков, политика, ядерное оружие