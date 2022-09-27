https://ria.ru/20220927/medvedev-1819703846.html

Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, заявил Медведев

Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 27.09.2022

Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, заявил Медведев

Россия не позволит враждебно настроенным соседним странам иметь ядерное оружие, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:56

2022-09-27T09:56

2022-09-27T14:16

россия

безопасность

дмитрий медведев

украина

нато

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия не позволит враждебно настроенным соседним странам иметь ядерное оружие, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Медведев добавил, что рассчитывать на разум и политическую волю киевских властей в этой ситуации бессмысленно, однако хрупкая надежда на здравый смысл у потворствующих Украине стран еще остается.В минувшие выходные госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне есть план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Американцы публично грозят "катастрофическими" последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали.Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам страны 21 сентября, предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".

https://ria.ru/20220927/ukraina-1819703501.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, дмитрий медведев, украина, нато