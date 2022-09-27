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Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 27.09.2022
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Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, заявил Медведев
Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 27.09.2022
Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, заявил Медведев
Россия не позволит враждебно настроенным соседним странам иметь ядерное оружие, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:56
2022-09-27T14:16
россия
безопасность
дмитрий медведев
украина
нато
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия не позволит враждебно настроенным соседним странам иметь ядерное оружие, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Медведев добавил, что рассчитывать на разум и политическую волю киевских властей в этой ситуации бессмысленно, однако хрупкая надежда на здравый смысл у потворствующих Украине стран еще остается.В минувшие выходные госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне есть план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Американцы публично грозят "катастрофическими" последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали.Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам страны 21 сентября, предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
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россия, безопасность, дмитрий медведев, украина, нато
Россия, Безопасность, Дмитрий Медведев, Украина, НАТО
09:56 27.09.2022 (обновлено: 14:16 27.09.2022)
 
Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, заявил Медведев

Медведев: Россия не допустит появления ядерного оружия у враждебных соседей

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия не позволит враждебно настроенным соседним странам иметь ядерное оружие, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО", — подчеркнул он.
Медведев добавил, что рассчитывать на разум и политическую волю киевских властей в этой ситуации бессмысленно, однако хрупкая надежда на здравый смысл у потворствующих Украине стран еще остается.
В минувшие выходные госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне есть план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Американцы публично грозят "катастрофическими" последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали.
Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам страны 21 сентября, предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
09:53
На разум Киева рассчитывать бессмысленно, заявил Медведев
 
РоссияБезопасностьДмитрий МедведевУкраинаНАТО
 
 
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