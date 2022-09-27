https://ria.ru/20220927/medvedev-1819703846.html
Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, заявил Медведев
Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, заявил Медведев - РИА Новости, 27.09.2022
Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, заявил Медведев
Россия не позволит враждебно настроенным соседним странам иметь ядерное оружие, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:56
2022-09-27T09:56
2022-09-27T14:16
россия
безопасность
дмитрий медведев
украина
нато
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия не позволит враждебно настроенным соседним странам иметь ядерное оружие, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Медведев добавил, что рассчитывать на разум и политическую волю киевских властей в этой ситуации бессмысленно, однако хрупкая надежда на здравый смысл у потворствующих Украине стран еще остается.В минувшие выходные госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне есть план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Американцы публично грозят "катастрофическими" последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали.Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам страны 21 сентября, предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
https://ria.ru/20220927/ukraina-1819703501.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, дмитрий медведев, украина, нато
Россия, Безопасность, Дмитрий Медведев, Украина, НАТО
09:56 27.09.2022 (обновлено: 14:16 27.09.2022)
Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, заявил Медведев
Медведев: Россия не допустит появления ядерного оружия у враждебных соседей