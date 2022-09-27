09:47 27.09.2022 (обновлено: 10:54 27.09.2022)
Россия вправе применить ядерное оружие при необходимости, заявил Медведев
Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие в соответствии с основами госполитики
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские нормативные акты строго ограничивают ситуации, в которых страна может применить ядерное оружие, говорится в публикации зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Telegram.
По его словам, на Западе "тема последних дней — российская ядерная угроза". Так, политики беспрестанно грозят ужасающими последствиями, если Москва применит ядерное оружие.
"Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства", — говорится в публикации.
В минувшие выходные госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне есть план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Американцы публично грозят "катастрофическими" последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали.
Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам страны 21 сентября, предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".