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Россия вправе применить ядерное оружие при необходимости, заявил Медведев - РИА Новости, 27.09.2022
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Россия вправе применить ядерное оружие при необходимости, заявил Медведев
Россия вправе применить ядерное оружие при необходимости, заявил Медведев - РИА Новости, 27.09.2022
Россия вправе применить ядерное оружие при необходимости, заявил Медведев
Российские нормативные акты строго ограничивают ситуации, в которых страна может применить ядерное оружие, говорится в публикации зампреда Совбеза Дмитрия... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:47
2022-09-27T10:54
россия
киев
нато
безопасность
дмитрий медведев
владимир путин
сша
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские нормативные акты строго ограничивают ситуации, в которых страна может применить ядерное оружие, говорится в публикации зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Telegram.По его словам, на Западе "тема последних дней — российская ядерная угроза". Так, политики беспрестанно грозят ужасающими последствиями, если Москва применит ядерное оружие."Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства", — говорится в публикации.В минувшие выходные госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне есть план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Американцы публично грозят "катастрофическими" последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали.Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам страны 21 сентября, предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
https://ria.ru/20220927/medvedev-1819703846.html
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россия, киев, нато, безопасность, дмитрий медведев, владимир путин, сша
Россия, Киев, НАТО, Безопасность, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, США
09:47 27.09.2022 (обновлено: 10:54 27.09.2022)
 
Россия вправе применить ядерное оружие при необходимости, заявил Медведев

Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие в соответствии с основами госполитики

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские нормативные акты строго ограничивают ситуации, в которых страна может применить ядерное оружие, говорится в публикации зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Telegram.
По его словам, на Западе "тема последних дней — российская ядерная угроза". Так, политики беспрестанно грозят ужасающими последствиями, если Москва применит ядерное оружие.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
09:56
Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, заявил Медведев
"Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства", — говорится в публикации.
В минувшие выходные госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне есть план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Американцы публично грозят "катастрофическими" последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали.
Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам страны 21 сентября, предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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