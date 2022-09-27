https://ria.ru/20220927/medvedev-1819702093.html

Россия вправе применить ядерное оружие при необходимости, заявил Медведев

Россия вправе применить ядерное оружие при необходимости, заявил Медведев - РИА Новости, 27.09.2022

Россия вправе применить ядерное оружие при необходимости, заявил Медведев

Российские нормативные акты строго ограничивают ситуации, в которых страна может применить ядерное оружие, говорится в публикации зампреда Совбеза Дмитрия... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:47

2022-09-27T09:47

2022-09-27T10:54

россия

киев

нато

безопасность

дмитрий медведев

владимир путин

сша

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские нормативные акты строго ограничивают ситуации, в которых страна может применить ядерное оружие, говорится в публикации зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Telegram.По его словам, на Западе "тема последних дней — российская ядерная угроза". Так, политики беспрестанно грозят ужасающими последствиями, если Москва применит ядерное оружие."Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства", — говорится в публикации.В минувшие выходные госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне есть план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Американцы публично грозят "катастрофическими" последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали.Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам страны 21 сентября, предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".

https://ria.ru/20220927/medvedev-1819703846.html

https://ria.ru/20220926/yadernyy-1819624648.html

россия

киев

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, нато, безопасность, дмитрий медведев, владимир путин, сша