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В Мариуполе закрылись избирательные участки - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/mariupol-1819825072.html
В Мариуполе закрылись избирательные участки
В Мариуполе закрылись избирательные участки - РИА Новости, 27.09.2022
В Мариуполе закрылись избирательные участки
Избирательные участки на референдуме по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ завершили свою... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:03
2022-09-27T16:03
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
референдум в донбассе
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МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Избирательные участки на референдуме по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ завершили свою работу, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня, в последний день голосования на референдуме, избирательные участки открылись для всех граждан ДНР, желающих проголосовать, в 8 утра и закрылись в 16.00.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
16:03 27.09.2022
 
В Мариуполе закрылись избирательные участки

На референдуме в Мариуполе закрылись избирательные участки

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе
Местные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости
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Местные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Избирательные участки на референдуме по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ завершили свою работу, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня, в последний день голосования на референдуме, избирательные участки открылись для всех граждан ДНР, желающих проголосовать, в 8 утра и закрылись в 16.00.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Женщина на выездном голосовании в салоне общественного транспорта в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Нас хотят запугать": что происходит на участках для голосования в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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