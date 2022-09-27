https://ria.ru/20220927/mariupol-1819825072.html

В Мариуполе закрылись избирательные участки

В Мариуполе закрылись избирательные участки - РИА Новости, 27.09.2022

В Мариуполе закрылись избирательные участки

Избирательные участки на референдуме по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ завершили свою... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:03

2022-09-27T16:03

2022-09-27T16:03

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

референдум в донбассе

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МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Избирательные участки на референдуме по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ завершили свою работу, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня, в последний день голосования на референдуме, избирательные участки открылись для всех граждан ДНР, желающих проголосовать, в 8 утра и закрылись в 16.00.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, референдум в донбассе