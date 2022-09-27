В Мариуполе закрылись избирательные участки
На референдуме в Мариуполе закрылись избирательные участки
© РИА Новости / Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе
Местные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе
МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Избирательные участки на референдуме по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ завершили свою работу, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня, в последний день голосования на референдуме, избирательные участки открылись для всех граждан ДНР, желающих проголосовать, в 8 утра и закрылись в 16.00.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.