https://ria.ru/20220927/mariupol-1819789807.html

Мэр Мариуполя назвал референдум абсолютно легитимным

Мэр Мариуполя назвал референдум абсолютно легитимным - РИА Новости, 27.09.2022

Мэр Мариуполя назвал референдум абсолютно легитимным

Референдум по вхождению Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации соответствует всем нормам законодательства и абсолютно легитимен, сообщил РИА РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:28

2022-09-27T14:28

2022-09-27T14:28

в мире

владимир путин

россия

мариуполь

донецкая народная республика

нато

референдум в донбассе

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МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Референдум по вхождению Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации соответствует всем нормам законодательства и абсолютно легитимен, сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Константин Иващенко."Мариуполь был готов к проведению данного мероприятия. И морально был готов однозначно. Это и подъем, и моральный, и душевный. И с точки зрения материально-технической базы был готов. Все наши избирательные комиссии были полностью подготовлены. Были полностью подготовлены помещения, которые соответствовали всем нормам российского законодательства. Все было выполнено согласно закону о референдуме. Легитимность полностью соблюдена", - сказал он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/mariupol-1819697833.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819687810.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, мариуполь, донецкая народная республика, нато, референдум в донбассе