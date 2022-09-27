Рейтинг@Mail.ru
Мэр Мариуполя назвал референдум абсолютно легитимным - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/mariupol-1819789807.html
Мэр Мариуполя назвал референдум абсолютно легитимным
Мэр Мариуполя назвал референдум абсолютно легитимным - РИА Новости, 27.09.2022
Мэр Мариуполя назвал референдум абсолютно легитимным
Референдум по вхождению Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации соответствует всем нормам законодательства и абсолютно легитимен, сообщил РИА РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:28
2022-09-27T14:28
в мире
владимир путин
россия
мариуполь
донецкая народная республика
нато
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819607464_0:336:3043:2047_1920x0_80_0_0_0f2171316f6716f1a92c3634409fd2a2.jpg
МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Референдум по вхождению Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации соответствует всем нормам законодательства и абсолютно легитимен, сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Константин Иващенко."Мариуполь был готов к проведению данного мероприятия. И морально был готов однозначно. Это и подъем, и моральный, и душевный. И с точки зрения материально-технической базы был готов. Все наши избирательные комиссии были полностью подготовлены. Были полностью подготовлены помещения, которые соответствовали всем нормам российского законодательства. Все было выполнено согласно закону о референдуме. Легитимность полностью соблюдена", - сказал он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/mariupol-1819697833.html
https://ria.ru/20220927/referendum-1819687810.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819607464_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_3c9312228108b491d898bc3fc98c3a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, мариуполь, донецкая народная республика, нато, референдум в донбассе
В мире, Владимир Путин, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, НАТО, Референдум в Донбассе
14:28 27.09.2022
 
Мэр Мариуполя назвал референдум абсолютно легитимным

Мэр Мариуполя Иващенко назвал референдум по вхождению в состав России абсолютно легитимным

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМестный житель голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе
Местный житель голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Местный житель голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Референдум по вхождению Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации соответствует всем нормам законодательства и абсолютно легитимен, сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Константин Иващенко.
"Мариуполь был готов к проведению данного мероприятия. И морально был готов однозначно. Это и подъем, и моральный, и душевный. И с точки зрения материально-технической базы был готов. Все наши избирательные комиссии были полностью подготовлены. Были полностью подготовлены помещения, которые соответствовали всем нормам российского законодательства. Все было выполнено согласно закону о референдуме. Легитимность полностью соблюдена", - сказал он.
Женщина голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
09:29
Член УИК в Мариуполе заявил об угрозах
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Местные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:23
В Мариуполе открылись участки для голосования на референдуме
 
В миреВладимир ПутинРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала