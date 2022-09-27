Мэр Мариуполя назвал референдум абсолютно легитимным
Мэр Мариуполя Иващенко назвал референдум по вхождению в состав России абсолютно легитимным
© РИА Новости / Перейти в медиабанкМестный житель голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе
Местный житель голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Референдум по вхождению Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации соответствует всем нормам законодательства и абсолютно легитимен, сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Константин Иващенко.
"Мариуполь был готов к проведению данного мероприятия. И морально был готов однозначно. Это и подъем, и моральный, и душевный. И с точки зрения материально-технической базы был готов. Все наши избирательные комиссии были полностью подготовлены. Были полностью подготовлены помещения, которые соответствовали всем нормам российского законодательства. Все было выполнено согласно закону о референдуме. Легитимность полностью соблюдена", - сказал он.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.