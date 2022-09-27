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Член УИК в Мариуполе заявил об угрозах - РИА Новости, 27.09.2022
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Член УИК в Мариуполе заявил об угрозах
Член УИК в Мариуполе заявил об угрозах - РИА Новости, 27.09.2022
Член УИК в Мариуполе заявил об угрозах
Угрозы поступили в адрес члена одной из участковых избирательных комиссий Мариуполя в ДНР в связи с его профессиональной деятельностью на референдуме по вопросу РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:29
2022-09-27T09:48
в мире
владимир путин
россия
мариуполь
донецкая народная республика
нато
референдум в донбассе
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МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Угрозы поступили в адрес члена одной из участковых избирательных комиссий Мариуполя в ДНР в связи с его профессиональной деятельностью на референдуме по вопросу вхождения республики в состав РФ."Все проходит отлично. Все в штатном режиме. Даже несмотря на угрозы, поступающие в мой адрес. Эти угрозы являются для меня очень странными. Непонятно, откуда идет утечка моей конфиденциальной информации – такой, как номер моего ИНН и номер моего паспорта. Но, невзирая ни на что, мне это никак не портит настроение. Мы работаем в штатном режиме. Настроение у всех отличное. Все будет хорошо", - сообщил РИА Новости член УИК номер 17 по имени Роман.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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россия
мариуполь
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, россия, мариуполь, донецкая народная республика, нато, референдум в донбассе
В мире, Владимир Путин, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, НАТО, Референдум в Донбассе
09:29 27.09.2022 (обновлено: 09:48 27.09.2022)
 
Член УИК в Мариуполе заявил об угрозах

Член УИК в Мариуполе заявил об угрозах во время работы на референдуме

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе
Женщина голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Угрозы поступили в адрес члена одной из участковых избирательных комиссий Мариуполя в ДНР в связи с его профессиональной деятельностью на референдуме по вопросу вхождения республики в состав РФ.
"Все проходит отлично. Все в штатном режиме. Даже несмотря на угрозы, поступающие в мой адрес. Эти угрозы являются для меня очень странными. Непонятно, откуда идет утечка моей конфиденциальной информации – такой, как номер моего ИНН и номер моего паспорта. Но, невзирая ни на что, мне это никак не портит настроение. Мы работаем в штатном режиме. Настроение у всех отличное. Все будет хорошо", - сообщил РИА Новости член УИК номер 17 по имени Роман.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Местные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:36
Жители Мариуполя рассказали о голосовании на референдуме
 
В миреВладимир ПутинРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
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