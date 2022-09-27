09:29 27.09.2022 (обновлено: 09:48 27.09.2022)
Член УИК в Мариуполе заявил об угрозах
Член УИК в Мариуполе заявил об угрозах во время работы на референдуме
Женщина голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Угрозы поступили в адрес члена одной из участковых избирательных комиссий Мариуполя в ДНР в связи с его профессиональной деятельностью на референдуме по вопросу вхождения республики в состав РФ.
"Все проходит отлично. Все в штатном режиме. Даже несмотря на угрозы, поступающие в мой адрес. Эти угрозы являются для меня очень странными. Непонятно, откуда идет утечка моей конфиденциальной информации – такой, как номер моего ИНН и номер моего паспорта. Но, невзирая ни на что, мне это никак не портит настроение. Мы работаем в штатном режиме. Настроение у всех отличное. Все будет хорошо", - сообщил РИА Новости член УИК номер 17 по имени Роман.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.