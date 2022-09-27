https://ria.ru/20220927/mariupol-1819697833.html

Член УИК в Мариуполе заявил об угрозах

Член УИК в Мариуполе заявил об угрозах - РИА Новости, 27.09.2022

Член УИК в Мариуполе заявил об угрозах

Угрозы поступили в адрес члена одной из участковых избирательных комиссий Мариуполя в ДНР в связи с его профессиональной деятельностью на референдуме по вопросу РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:29

2022-09-27T09:29

2022-09-27T09:48

в мире

владимир путин

россия

мариуполь

донецкая народная республика

нато

референдум в донбассе

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МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Угрозы поступили в адрес члена одной из участковых избирательных комиссий Мариуполя в ДНР в связи с его профессиональной деятельностью на референдуме по вопросу вхождения республики в состав РФ."Все проходит отлично. Все в штатном режиме. Даже несмотря на угрозы, поступающие в мой адрес. Эти угрозы являются для меня очень странными. Непонятно, откуда идет утечка моей конфиденциальной информации – такой, как номер моего ИНН и номер моего паспорта. Но, невзирая ни на что, мне это никак не портит настроение. Мы работаем в штатном режиме. Настроение у всех отличное. Все будет хорошо", - сообщил РИА Новости член УИК номер 17 по имени Роман.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/mariupol-1819689003.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, мариуполь, донецкая народная республика, нато, референдум в донбассе