https://ria.ru/20220927/mariupol-1819689003.html

Жители Мариуполя рассказали о голосовании на референдуме

Жители Мариуполя рассказали о голосовании на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022

Жители Мариуполя рассказали о голосовании на референдуме

Жители Мариуполя, голосующие в последний день референдума, рассказали о своем желании, чтобы Донбасс стал частью России, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:36

2022-09-27T08:36

2022-09-27T08:36

в мире

владимир путин

россия

мариуполь

донецкая область

нато

референдум в донбассе

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МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Жители Мариуполя, голосующие в последний день референдума, рассказали о своем желании, чтобы Донбасс стал частью России, сообщает корреспондент РИА Новости."Референдум - это нужное для нас дело. Мы наконец-то войдем в ту семью, в которой мы были, из которой нас без нашего согласия забрали. Мы надеемся, что после референдума мы будем жить в тихом, мирном государстве. Как и раньше, при Советском Союзе. Так же нас будут все уважать во всем мире и так же относиться будут", - сказал житель Мариуполя.Еще один житель города, из левобережного района, признался, что он "за вступление в Россию". "Чтоб наша Донецкая область отошла к России. И хорошо, что провели референдум, потому что он нужен. В последний день голосовать пришел, потому что некогда было, я работал", - сказал он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819645676.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819687810.html

россия

мариуполь

донецкая область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, мариуполь, донецкая область, нато, референдум в донбассе