Рейтинг@Mail.ru
Жители Мариуполя рассказали о голосовании на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/mariupol-1819689003.html
Жители Мариуполя рассказали о голосовании на референдуме
Жители Мариуполя рассказали о голосовании на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
Жители Мариуполя рассказали о голосовании на референдуме
Жители Мариуполя, голосующие в последний день референдума, рассказали о своем желании, чтобы Донбасс стал частью России, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:36
2022-09-27T08:36
в мире
владимир путин
россия
мариуполь
донецкая область
нато
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424476_0:30:3245:1855_1920x0_80_0_0_8751ba06656545f19d24acf453170f25.jpg
МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Жители Мариуполя, голосующие в последний день референдума, рассказали о своем желании, чтобы Донбасс стал частью России, сообщает корреспондент РИА Новости."Референдум - это нужное для нас дело. Мы наконец-то войдем в ту семью, в которой мы были, из которой нас без нашего согласия забрали. Мы надеемся, что после референдума мы будем жить в тихом, мирном государстве. Как и раньше, при Советском Союзе. Так же нас будут все уважать во всем мире и так же относиться будут", - сказал житель Мариуполя.Еще один житель города, из левобережного района, признался, что он "за вступление в Россию". "Чтоб наша Донецкая область отошла к России. И хорошо, что провели референдум, потому что он нужен. В последний день голосовать пришел, потому что некогда было, я работал", - сказал он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220926/referendum-1819645676.html
https://ria.ru/20220927/referendum-1819687810.html
россия
мариуполь
донецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424476_516:0:3245:2047_1920x0_80_0_0_03555b94e96bd6e79ffbfb091ab03cfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, мариуполь, донецкая область, нато, референдум в донбассе
В мире, Владимир Путин, Россия, Мариуполь, Донецкая область, НАТО, Референдум в Донбассе
08:36 27.09.2022
 
Жители Мариуполя рассказали о голосовании на референдуме

Житель Мариуполя на референдуме: возвращаемся в семью, из которой нас без согласия забрали

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе
Местные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Местные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Жители Мариуполя, голосующие в последний день референдума, рассказали о своем желании, чтобы Донбасс стал частью России, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Референдум - это нужное для нас дело. Мы наконец-то войдем в ту семью, в которой мы были, из которой нас без нашего согласия забрали. Мы надеемся, что после референдума мы будем жить в тихом, мирном государстве. Как и раньше, при Советском Союзе. Так же нас будут все уважать во всем мире и так же относиться будут", - сказал житель Мариуполя.
Настанет мир, стабильность – жители Мариуполя активно голосуют на референдуме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 20:17
Жители Мариуполя ждут от итогов референдума мира и стабильности
Еще один житель города, из левобережного района, признался, что он "за вступление в Россию". "Чтоб наша Донецкая область отошла к России. И хорошо, что провели референдум, потому что он нужен. В последний день голосовать пришел, потому что некогда было, я работал", - сказал он.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Местные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:23
В Мариуполе открылись участки для голосования на референдуме
 
В миреВладимир ПутинРоссияМариупольДонецкая областьНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала