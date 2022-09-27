Жители Мариуполя рассказали о голосовании на референдуме
Житель Мариуполя на референдуме: возвращаемся в семью, из которой нас без согласия забрали
© РИА Новости / Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе
Местные жители голосуют на выездном избирательном участке в Мариуполе. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Жители Мариуполя, голосующие в последний день референдума, рассказали о своем желании, чтобы Донбасс стал частью России, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Референдум - это нужное для нас дело. Мы наконец-то войдем в ту семью, в которой мы были, из которой нас без нашего согласия забрали. Мы надеемся, что после референдума мы будем жить в тихом, мирном государстве. Как и раньше, при Советском Союзе. Так же нас будут все уважать во всем мире и так же относиться будут", - сказал житель Мариуполя.
Еще один житель города, из левобережного района, признался, что он "за вступление в Россию". "Чтоб наша Донецкая область отошла к России. И хорошо, что провели референдум, потому что он нужен. В последний день голосовать пришел, потому что некогда было, я работал", - сказал он.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.