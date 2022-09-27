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За "Северный поток – 2": тысячи людей в Лубмине вышли на акцию протеста
За "Северный поток – 2": тысячи людей в Лубмине вышли на акцию протеста - РИА Новости, 27.09.2022
За "Северный поток – 2": тысячи людей в Лубмине вышли на акцию протеста
Тысячи людей вышли на улицы Лубмина на акцию против высоких цен на энергоресурсы. Они также требовали от властей открыть газопровод "Северный поток – 2".
2022-09-27T10:52
2022-09-27T10:52
2022-09-27T10:52
видео
германия
северный поток
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Спикеры призвали к отмене санкций против России, пожаловались на дефицит газа и выступили против подорожания продуктов питания. На митинг пришли и украинские активисты с антироссийскими плакатами, но их прогнали. Строительство "Северного потока – 2" завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом. Однако премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что запуск российского газопровода никогда не состоится. Сначала Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства Евросоюза, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект.
германия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819716864_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a03b445c348396519e071ebd3a3ca585.jpg
За "Северный поток – 2": тысячи людей в Лубмине вышли на акцию протеста
Тысячи людей вышли на улицы Лубмина на акцию против высоких цен на энергоресурсы. Они также требовали от властей открыть газопровод "Северный поток – 2". Спикеры призвали к отмене санкций против России, пожаловались на дефицит газа и выступили против подорожания продуктов питания. На митинг пришли и украинские активисты с антироссийскими плакатами, но их прогнали.
Строительство "Северного потока – 2" завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом. Однако премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что запуск российского газопровода никогда не состоится. Сначала Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства Евросоюза, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект.
2022-09-27T10:52
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, германия, северный поток, видео
Видео, Германия, Северный поток
За "Северный поток – 2": тысячи людей в Лубмине вышли на акцию протеста
Тысячи людей вышли на улицы Лубмина на акцию против высоких цен на энергоресурсы. Они также требовали от властей открыть газопровод "Северный поток – 2".