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За "Северный поток – 2": тысячи людей в Лубмине вышли на акцию протеста

За "Северный поток – 2": тысячи людей в Лубмине вышли на акцию протеста - РИА Новости, 27.09.2022

За "Северный поток – 2": тысячи людей в Лубмине вышли на акцию протеста

Тысячи людей вышли на улицы Лубмина на акцию против высоких цен на энергоресурсы. Они также требовали от властей открыть газопровод "Северный поток – 2".

2022-09-27T10:52

2022-09-27T10:52

2022-09-27T10:52

видео

германия

северный поток

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Спикеры призвали к отмене санкций против России, пожаловались на дефицит газа и выступили против подорожания продуктов питания. На митинг пришли и украинские активисты с антироссийскими плакатами, но их прогнали. Строительство "Северного потока – 2" завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом. Однако премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что запуск российского газопровода никогда не состоится. Сначала Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства Евросоюза, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект.

германия

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

За "Северный поток – 2": тысячи людей в Лубмине вышли на акцию протеста Тысячи людей вышли на улицы Лубмина на акцию против высоких цен на энергоресурсы. Они также требовали от властей открыть газопровод "Северный поток – 2". Спикеры призвали к отмене санкций против России, пожаловались на дефицит газа и выступили против подорожания продуктов питания. На митинг пришли и украинские активисты с антироссийскими плакатами, но их прогнали. Строительство "Северного потока – 2" завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом. Однако премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что запуск российского газопровода никогда не состоится. Сначала Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства Евросоюза, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект. 2022-09-27T10:52 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, германия, северный поток, видео