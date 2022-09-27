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В ЛНР обработали 69,4 процента бюллетеней

В ЛНР обработали 69,4 процента бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022

В ЛНР обработали 69,4 процента бюллетеней

По итогам обработки 69,4% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,52% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T20:40

2022-09-27T20:40

2022-09-27T20:52

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цик лнр

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в мире

владимир путин

луганская народная республика

запорожская область

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. По итогам обработки 69,4% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,52% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."На 20.30 обработано 69,4 % протоколов участковых комиссий по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,52%", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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политика, россия, цик лнр, елена кравченко, в мире, владимир путин, луганская народная республика, запорожская область, нато, референдум в донбассе