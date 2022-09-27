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В ЛНР обработали более пятидесяти процентов бюллетеней

В ЛНР обработали более пятидесяти процентов бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022

В ЛНР обработали более пятидесяти процентов бюллетеней

По итогам обработки 57,7% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,51% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:59

2022-09-27T19:59

2022-09-27T20:31

россия

цик лнр

луганская народная республика

референдум в донбассе

в мире

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. По итогам обработки 57,7% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,51% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."На 19.30 обработано 57,7% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,51%", - сказала Кравченко.

https://ria.ru/20220927/lnr-1819909632.html

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россия, цик лнр, луганская народная республика, референдум в донбассе, в мире