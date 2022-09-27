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В ЛНР обработали более пятидесяти процентов бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022
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В ЛНР обработали более пятидесяти процентов бюллетеней
В ЛНР обработали более пятидесяти процентов бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022
В ЛНР обработали более пятидесяти процентов бюллетеней
По итогам обработки 57,7% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,51% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:59
2022-09-27T20:31
россия
цик лнр
луганская народная республика
референдум в донбассе
в мире
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. По итогам обработки 57,7% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,51% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."На 19.30 обработано 57,7% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,51%", - сказала Кравченко.
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россия, цик лнр, луганская народная республика, референдум в донбассе, в мире
Россия, ЦИК ЛНР, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, В мире
19:59 27.09.2022 (обновлено: 20:31 27.09.2022)
 
В ЛНР обработали более пятидесяти процентов бюллетеней

В ЛНР более 98 процентов жителей проголосовали за вхождение в состав России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкИзбирательный участок в Луганске
Избирательный участок в Луганске - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Избирательный участок в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. По итогам обработки 57,7% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,51% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
"На 19.30 обработано 57,7% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,51%", - сказала Кравченко.
Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 19:38
На участках в России подсчитали все голоса жителей ЛНР на референдуме
 
РоссияЦИК ЛНРЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеВ мире
 
 
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