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В ЛНР обработали более пятидесяти процентов бюллетеней
В ЛНР обработали более пятидесяти процентов бюллетеней - РИА Новости, 27.09.2022
В ЛНР обработали более пятидесяти процентов бюллетеней
По итогам обработки 57,7% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,51% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:59
2022-09-27T19:59
2022-09-27T20:31
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цик лнр
луганская народная республика
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в мире
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. По итогам обработки 57,7% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,51% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."На 19.30 обработано 57,7% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,51%", - сказала Кравченко.
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россия, цик лнр, луганская народная республика, референдум в донбассе, в мире
Россия, ЦИК ЛНР, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, В мире
19:59 27.09.2022 (обновлено: 20:31 27.09.2022)
В ЛНР обработали более пятидесяти процентов бюллетеней
В ЛНР более 98 процентов жителей проголосовали за вхождение в состав России