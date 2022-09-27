https://ria.ru/20220927/lnr-1819909632.html

На участках в России подсчитали все голоса жителей ЛНР на референдуме

На участках в России подсчитали все голоса жителей ЛНР на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022

На участках в России подсчитали все голоса жителей ЛНР на референдуме

За вхождение в состав России проголосовали 97,93% граждан ЛНР, находящихся в России, следует из данных голосования на участках в России после подсчета 100%... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:38

2022-09-27T19:38

2022-09-27T19:48

луганская народная республика

референдум в донбассе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819855196_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_c616f53d1d6ee970c31b690b0ddeb1d2.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. За вхождение в состав России проголосовали 97,93% граждан ЛНР, находящихся в России, следует из данных голосования на участках в России после подсчета 100% голосов.За проголосовали 394 250 человек, против 6392 (1,59%).

https://ria.ru/20220920/donbass-1818225632.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, референдум в донбассе, россия