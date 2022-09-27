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На участках в России подсчитали все голоса жителей ЛНР на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
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На участках в России подсчитали все голоса жителей ЛНР на референдуме
На участках в России подсчитали все голоса жителей ЛНР на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
На участках в России подсчитали все голоса жителей ЛНР на референдуме
За вхождение в состав России проголосовали 97,93% граждан ЛНР, находящихся в России, следует из данных голосования на участках в России после подсчета 100%... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:38
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луганская народная республика
референдум в донбассе
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. За вхождение в состав России проголосовали 97,93% граждан ЛНР, находящихся в России, следует из данных голосования на участках в России после подсчета 100% голосов.За проголосовали 394 250 человек, против 6392 (1,59%).
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луганская народная республика, референдум в донбассе, россия
Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Россия
19:38 27.09.2022 (обновлено: 19:48 27.09.2022)
 
На участках в России подсчитали все голоса жителей ЛНР на референдуме

Около 98 процентов жителей ЛНР высказались за вхождение республики в состав России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве
Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. За вхождение в состав России проголосовали 97,93% граждан ЛНР, находящихся в России, следует из данных голосования на участках в России после подсчета 100% голосов.
За проголосовали 394 250 человек, против 6392 (1,59%).
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