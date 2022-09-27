https://ria.ru/20220927/lnr-1819897641.html
Наблюдатель из Италии заявила о свободном волеизъявлении в ЛНР
Наблюдатель из Италии заявила о свободном волеизъявлении в ЛНР - РИА Новости, 27.09.2022
Наблюдатель из Италии заявила о свободном волеизъявлении в ЛНР
Волеизъявление жителей Луганской Народной Республики на референдуме было свободным, без страха, заявила на пресс-конференции наблюдатель из Италии Ирина... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:46
2022-09-27T18:46
2022-09-27T18:46
италия
в мире
луганская народная республика
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Волеизъявление жителей Луганской Народной Республики на референдуме было свободным, без страха, заявила на пресс-конференции наблюдатель из Италии Ирина Вихорева."Волеизлияние граждан было свободным без страха, без пистолетов, без автоматов со стороны избирательных комиссий", - сказала наблюдатель из Италии.
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италия, в мире, луганская народная республика, референдум в донбассе
Италия, В мире, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
Наблюдатель из Италии заявила о свободном волеизъявлении в ЛНР
Наблюдатель из Италии Вихорева отметила свободное волеизъявление на референдуме в ЛНР