https://ria.ru/20220927/lnr-1819885290.html
На российских участках обработали 51,76 процента протоколов жителей ЛНР
На российских участках обработали 51,76 процента протоколов жителей ЛНР - РИА Новости, 27.09.2022
На российских участках обработали 51,76 процента протоколов жителей ЛНР
После подсчета 51,76% голосов на участках в РФ за вхождение ЛНР в состав России проголосовали 97,93% , следует из опубликованных предварительных данных по... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:13
2022-09-27T18:13
2022-09-27T18:35
политика
россия
луганская народная республика
"голос"
референдум в донбассе
владимир путин
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. После подсчета 51,76% голосов на участках в РФ за вхождение ЛНР в состав России проголосовали 97,93% , следует из опубликованных предварительных данных по России.Согласно опубликованным во вторник данным, "за" проголосовали 147399 человек, "против" - 2385 человек.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/balitskiy-1819880995.html
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политика, россия, луганская народная республика, "голос", референдум в донбассе, владимир путин, в мире, запорожская область, нато
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, "Голос", Референдум в Донбассе, Владимир Путин, В мире, Запорожская область, НАТО
18:13 27.09.2022 (обновлено: 18:35 27.09.2022)
На российских участках обработали 51,76 процента протоколов жителей ЛНР
На российских участках 97,93 процента жителей ЛНР проголосовали за присоединение к России