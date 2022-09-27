https://ria.ru/20220927/lnr-1819885290.html

На российских участках обработали 51,76 процента протоколов жителей ЛНР

На российских участках обработали 51,76 процента протоколов жителей ЛНР - РИА Новости, 27.09.2022

На российских участках обработали 51,76 процента протоколов жителей ЛНР

После подсчета 51,76% голосов на участках в РФ за вхождение ЛНР в состав России проголосовали 97,93% , следует из опубликованных предварительных данных по... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:13

2022-09-27T18:13

2022-09-27T18:35

политика

россия

луганская народная республика

"голос"

референдум в донбассе

владимир путин

в мире

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819882653_0:152:3071:1879_1920x0_80_0_0_27ba4f0f344a8fedfc9f17b3ab825d0e.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. После подсчета 51,76% голосов на участках в РФ за вхождение ЛНР в состав России проголосовали 97,93% , следует из опубликованных предварительных данных по России.Согласно опубликованным во вторник данным, "за" проголосовали 147399 человек, "против" - 2385 человек.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/balitskiy-1819880995.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, луганская народная республика, "голос", референдум в донбассе, владимир путин, в мире, запорожская область, нато