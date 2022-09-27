12:23 27.09.2022 (обновлено: 12:58 27.09.2022)
Парламент Ливана в четверг выберет нового президента страны
NBN: парламент Ливана на заседании в четверг выберет нового президента страны
Здание ливанского парламента, Бейрут. Архивное фото
КАИР, 27 сен – РИА Новости. Парламент Ливана на заседании 29 сентября планирует выбрать нового президента, передает телеканал NBN.
"Палата представителей созывается на заседание 29 сентября в 11.00 (совпадает с мск – ред.) для выборов президента республики", - цитирует телеканал документ за подписью спикера парламента Набиха Берри.
С октября 2016 года Ливан возглавляет 88-летний Мишель Аун. Парламенту тогда ввиду отсутствия кворума понадобилось не менее 45 заседаний, чтобы выбрать президента.
Выборы в палату представителей (парламент) Ливана прошли 15 мая на фоне острого экономического кризиса, по итогам выборов шиитское движение "Хезболлах" и его соратники утратили большинство.
Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.