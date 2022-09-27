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Парламент Ливана в четверг выберет нового президента страны - РИА Новости, 27.09.2022
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Парламент Ливана в четверг выберет нового президента страны
Парламент Ливана в четверг выберет нового президента страны - РИА Новости, 27.09.2022
Парламент Ливана в четверг выберет нового президента страны
Парламент Ливана на заседании 29 сентября планирует выбрать нового президента, передает телеканал NBN. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:23
2022-09-27T12:58
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в мире
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КАИР, 27 сен – РИА Новости. Парламент Ливана на заседании 29 сентября планирует выбрать нового президента, передает телеканал NBN."Палата представителей созывается на заседание 29 сентября в 11.00 (совпадает с мск – ред.) для выборов президента республики", - цитирует телеканал документ за подписью спикера парламента Набиха Берри.С октября 2016 года Ливан возглавляет 88-летний Мишель Аун. Парламенту тогда ввиду отсутствия кворума понадобилось не менее 45 заседаний, чтобы выбрать президента.Выборы в палату представителей (парламент) Ливана прошли 15 мая на фоне острого экономического кризиса, по итогам выборов шиитское движение "Хезболлах" и его соратники утратили большинство.Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
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ливан, в мире
Ливан, В мире
12:23 27.09.2022 (обновлено: 12:58 27.09.2022)
 
Парламент Ливана в четверг выберет нового президента страны

NBN: парламент Ливана на заседании в четверг выберет нового президента страны

© РИА Новости / Мохаммад АлаеддинЗдание ливанского парламента, Бейрут
Здание ливанского парламента, Бейрут - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
Здание ливанского парламента, Бейрут. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 27 сен – РИА Новости. Парламент Ливана на заседании 29 сентября планирует выбрать нового президента, передает телеканал NBN.
"Палата представителей созывается на заседание 29 сентября в 11.00 (совпадает с мск – ред.) для выборов президента республики", - цитирует телеканал документ за подписью спикера парламента Набиха Берри.
С октября 2016 года Ливан возглавляет 88-летний Мишель Аун. Парламенту тогда ввиду отсутствия кворума понадобилось не менее 45 заседаний, чтобы выбрать президента.
Выборы в палату представителей (парламент) Ливана прошли 15 мая на фоне острого экономического кризиса, по итогам выборов шиитское движение "Хезболлах" и его соратники утратили большинство.
Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
Вид на набережную Бейрута в районе маяка со стороны моря - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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Источник: Ливан не принял предложение Израиля об уступках в вопросе границы
 
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