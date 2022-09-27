https://ria.ru/20220927/livan-1819744291.html

Парламент Ливана в четверг выберет нового президента страны

Парламент Ливана в четверг выберет нового президента страны - РИА Новости, 27.09.2022

Парламент Ливана в четверг выберет нового президента страны

Парламент Ливана на заседании 29 сентября планирует выбрать нового президента, передает телеканал NBN. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:23

2022-09-27T12:23

2022-09-27T12:58

ливан

в мире

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КАИР, 27 сен – РИА Новости. Парламент Ливана на заседании 29 сентября планирует выбрать нового президента, передает телеканал NBN."Палата представителей созывается на заседание 29 сентября в 11.00 (совпадает с мск – ред.) для выборов президента республики", - цитирует телеканал документ за подписью спикера парламента Набиха Берри.С октября 2016 года Ливан возглавляет 88-летний Мишель Аун. Парламенту тогда ввиду отсутствия кворума понадобилось не менее 45 заседаний, чтобы выбрать президента.Выборы в палату представителей (парламент) Ливана прошли 15 мая на фоне острого экономического кризиса, по итогам выборов шиитское движение "Хезболлах" и его соратники утратили большинство.Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.

https://ria.ru/20220801/livan-1806545893.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ливан, в мире