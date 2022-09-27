https://ria.ru/20220927/leto-1819863151.html

Прошедшее лето оказалось самым светлым за всю историю наблюдений

Прошедшее лето оказалось самым светлым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 27.09.2022

Прошедшее лето оказалось самым светлым за всю историю наблюдений

Лето 2022 года в европейской части России было самым светлым за всю историю наблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:13

2022-09-27T17:13

2022-09-27T17:22

погода

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Лето 2022 года в европейской части России было самым светлым за всю историю наблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции."Нынешнее лето было самым светлым за период наблюдений" - сказал Вильфанд.Метеоролог подчеркнул, что этим летом можно было наблюдать 1012 часов солнечного сияния."В среднем каждый день солнце светило 11 часов. Это очень много", - сказал он.По его словам, это связано с тем, что этим летом в Москве и европейской России в целом погодой управляли антициклоны. При антициклоне нисходящее движение воздуха препятствует развитию облаков.

https://ria.ru/20220927/pogoda-1819860545.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, гидрометцентр, роман вильфанд, россия