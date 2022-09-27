https://ria.ru/20220927/leto-1819863151.html
Прошедшее лето оказалось самым светлым за всю историю наблюдений
Прошедшее лето оказалось самым светлым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 27.09.2022
Прошедшее лето оказалось самым светлым за всю историю наблюдений
Лето 2022 года в европейской части России было самым светлым за всю историю наблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:13
2022-09-27T17:13
2022-09-27T17:22
погода
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Лето 2022 года в европейской части России было самым светлым за всю историю наблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции."Нынешнее лето было самым светлым за период наблюдений" - сказал Вильфанд.Метеоролог подчеркнул, что этим летом можно было наблюдать 1012 часов солнечного сияния."В среднем каждый день солнце светило 11 часов. Это очень много", - сказал он.По его словам, это связано с тем, что этим летом в Москве и европейской России в целом погодой управляли антициклоны. При антициклоне нисходящее движение воздуха препятствует развитию облаков.
https://ria.ru/20220927/pogoda-1819860545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
Погода, Гидрометцентр, Роман Вильфанд, Россия
17:13 27.09.2022 (обновлено: 17:22 27.09.2022)
Прошедшее лето оказалось самым светлым за всю историю наблюдений
Глава Гидрометцентра Вильфанд: лето 2022 года было самым светлым за всю историю наблюдений
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Лето 2022 года в европейской части России было самым светлым за всю историю наблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции.
"Нынешнее лето было самым светлым за период наблюдений" - сказал Вильфанд.
Метеоролог подчеркнул, что этим летом можно было наблюдать 1012 часов солнечного сияния.
"В среднем каждый день солнце светило 11 часов. Это очень много", - сказал он.
По его словам, это связано с тем, что этим летом в Москве
и европейской России в целом погодой управляли антициклоны. При антициклоне нисходящее движение воздуха препятствует развитию облаков.