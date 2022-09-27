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Прошедшее лето оказалось самым светлым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 27.09.2022
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Прошедшее лето оказалось самым светлым за всю историю наблюдений
Прошедшее лето оказалось самым светлым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 27.09.2022
Прошедшее лето оказалось самым светлым за всю историю наблюдений
Лето 2022 года в европейской части России было самым светлым за всю историю наблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:13
2022-09-27T17:22
погода
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Лето 2022 года в европейской части России было самым светлым за всю историю наблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции."Нынешнее лето было самым светлым за период наблюдений" - сказал Вильфанд.Метеоролог подчеркнул, что этим летом можно было наблюдать 1012 часов солнечного сияния."В среднем каждый день солнце светило 11 часов. Это очень много", - сказал он.По его словам, это связано с тем, что этим летом в Москве и европейской России в целом погодой управляли антициклоны. При антициклоне нисходящее движение воздуха препятствует развитию облаков.
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погода, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
Погода, Гидрометцентр, Роман Вильфанд, Россия
17:13 27.09.2022 (обновлено: 17:22 27.09.2022)
 
Прошедшее лето оказалось самым светлым за всю историю наблюдений

Глава Гидрометцентра Вильфанд: лето 2022 года было самым светлым за всю историю наблюдений

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкДевушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Лето 2022 года в европейской части России было самым светлым за всю историю наблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции.
"Нынешнее лето было самым светлым за период наблюдений" - сказал Вильфанд.
Метеоролог подчеркнул, что этим летом можно было наблюдать 1012 часов солнечного сияния.
"В среднем каждый день солнце светило 11 часов. Это очень много", - сказал он.
По его словам, это связано с тем, что этим летом в Москве и европейской России в целом погодой управляли антициклоны. При антициклоне нисходящее движение воздуха препятствует развитию облаков.
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В конце сентября в Россию придет подобие бабьего лета
 
ПогодаГидрометцентрРоман ВильфандРоссия
 
 
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