https://ria.ru/20220927/lekarstva-1819836551.html

В ФМБА объяснили причину закупки препаратов калия йодида

В ФМБА объяснили причину закупки препаратов калия йодида - РИА Новости, 27.09.2022

В ФМБА объяснили причину закупки препаратов калия йодида

Федеральное медико-биологическое агентство закупает фармацевтическую субстанцию калия йодид для удовлетворения плановых потребностей, закупка является... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:28

2022-09-27T16:28

2022-09-27T16:28

здоровье - общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство закупает фармацевтическую субстанцию калия йодид для удовлетворения плановых потребностей, закупка является ежегодной, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.Ранее в СМИ появилась информация, что ФМБА России закупит таблетки от радиации (калия йодид) почти на 5 миллионов рублей."ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России в Единой информационной системе в сфере закупок была опубликована закупка на поставку фармацевтической субстанции (калия йодида) на сумму 4 850 000 рублей. Данная закупка размещена в рамках удовлетворения плановых потребностей предприятия на 202З-2024 год. Закупка является ежегодной и носит плановый характер", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220925/aptechka-1819251155.html

россия

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здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия