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В ФМБА объяснили причину закупки препаратов калия йодида - РИА Новости, 27.09.2022
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В ФМБА объяснили причину закупки препаратов калия йодида
В ФМБА объяснили причину закупки препаратов калия йодида - РИА Новости, 27.09.2022
В ФМБА объяснили причину закупки препаратов калия йодида
Федеральное медико-биологическое агентство закупает фармацевтическую субстанцию калия йодид для удовлетворения плановых потребностей, закупка является... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:28
2022-09-27T16:28
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство закупает фармацевтическую субстанцию калия йодид для удовлетворения плановых потребностей, закупка является ежегодной, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.Ранее в СМИ появилась информация, что ФМБА России закупит таблетки от радиации (калия йодид) почти на 5 миллионов рублей."ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России в Единой информационной системе в сфере закупок была опубликована закупка на поставку фармацевтической субстанции (калия йодида) на сумму 4 850 000 рублей. Данная закупка размещена в рамках удовлетворения плановых потребностей предприятия на 202З-2024 год. Закупка является ежегодной и носит плановый характер", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия
Здоровье - Общество, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Россия
16:28 27.09.2022
 
В ФМБА объяснили причину закупки препаратов калия йодида

В ФМБА объяснили закупку препаратов калия йодида удовлетворением плановых потребностей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкКоробки с лекарствами
Коробки с лекарствами - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Коробки с лекарствами. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство закупает фармацевтическую субстанцию калия йодид для удовлетворения плановых потребностей, закупка является ежегодной, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
Ранее в СМИ появилась информация, что ФМБА России закупит таблетки от радиации (калия йодид) почти на 5 миллионов рублей.
"ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России в Единой информационной системе в сфере закупок была опубликована закупка на поставку фармацевтической субстанции (калия йодида) на сумму 4 850 000 рублей. Данная закупка размещена в рамках удовлетворения плановых потребностей предприятия на 202З-2024 год. Закупка является ежегодной и носит плановый характер", - говорится в сообщении.
Сотрудник держит в ладонях лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 03:15
Врач назвал лекарства, которые всегда должны быть в аптечке дома
 
Здоровье - ОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Россия
 
 
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