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На Вологодчине легко болеющие COVID-19 смогут наблюдаться дистанционно - РИА Новости, 27.09.2022
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На Вологодчине легко болеющие COVID-19 смогут наблюдаться дистанционно
На Вологодчине легко болеющие COVID-19 смогут наблюдаться дистанционно - РИА Новости, 27.09.2022
На Вологодчине легко болеющие COVID-19 смогут наблюдаться дистанционно
В Вологодской области заболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме смогут получить консультацию и закрыть больничный через систему дистанционного... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:12
2022-09-27T17:12
вологодская область
вологодская область
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
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ВОЛОГДА, 27 сен – РИА Новости. В Вологодской области заболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме смогут получить консультацию и закрыть больничный через систему дистанционного консультирования пациентов, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения области.По его словам, с 19 сентября ежедневно медики регистрируют порядка 400 случаев заболевания. Пик распространения инфекции в области ожидают к концу октября. Учитывая опыт прошедших этапов пандемии, в департаменте здравоохранения предлагают легко болеющим пациентам, уже побывавшим на очном осмотре, наблюдаться дистанционно на сайте telemed.cifromed35.ru. Он введен в прошлом году в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Цифровая экономика" и доступен для пациентов Вологодской городской поликлиники N4 и Череповецкой поликлиники N1.По данным департамента, сейчас возможностью дистанционного консультирования пользуются порядка 30 пациентов каждой из поликлиник ежедневно. Врачи ожидают, что система телемедицинских консультаций поможет разгрузить лечебные учреждения во время подъема заболеваемости, расширить пропускную способность поликлиник, не сокращая при этом объема плановой медицинской помощи.
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вологодская область, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19
Вологодская область, Вологодская область, Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19
17:12 27.09.2022
 

На Вологодчине легко болеющие COVID-19 смогут наблюдаться дистанционно

CC0 / / Врач работает за компьютером
Врач работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
CC0 / /
Врач работает за компьютером. Архивное фото
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ВОЛОГДА, 27 сен – РИА Новости. В Вологодской области заболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме смогут получить консультацию и закрыть больничный через систему дистанционного консультирования пациентов, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения области.
По его словам, с 19 сентября ежедневно медики регистрируют порядка 400 случаев заболевания. Пик распространения инфекции в области ожидают к концу октября. Учитывая опыт прошедших этапов пандемии, в департаменте здравоохранения предлагают легко болеющим пациентам, уже побывавшим на очном осмотре, наблюдаться дистанционно на сайте telemed.cifromed35.ru. Он введен в прошлом году в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Цифровая экономика" и доступен для пациентов Вологодской городской поликлиники N4 и Череповецкой поликлиники N1.
"Ресурс имеет простой интерфейс, удобен в работе. Все, что необходимо сделать пациенту, – это скачать мобильное приложение, авторизоваться через портал Госуслуг, выбрать центр диагностической помощи, специалиста из своей поликлиники, а также время, удобное для консультации", – рассказал заместитель начальника департамента здравоохранения области Игорь Ульяновский.
По данным департамента, сейчас возможностью дистанционного консультирования пользуются порядка 30 пациентов каждой из поликлиник ежедневно. Врачи ожидают, что система телемедицинских консультаций поможет разгрузить лечебные учреждения во время подъема заболеваемости, расширить пропускную способность поликлиник, не сокращая при этом объема плановой медицинской помощи.
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