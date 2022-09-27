https://ria.ru/20220927/lechenie-1819862603.html

На Вологодчине легко болеющие COVID-19 смогут наблюдаться дистанционно

На Вологодчине легко болеющие COVID-19 смогут наблюдаться дистанционно - РИА Новости, 27.09.2022

На Вологодчине легко болеющие COVID-19 смогут наблюдаться дистанционно

В Вологодской области заболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме смогут получить консультацию и закрыть больничный через систему дистанционного... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:12

2022-09-27T17:12

2022-09-27T17:12

вологодская область

вологодская область

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

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ВОЛОГДА, 27 сен – РИА Новости. В Вологодской области заболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме смогут получить консультацию и закрыть больничный через систему дистанционного консультирования пациентов, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения области.По его словам, с 19 сентября ежедневно медики регистрируют порядка 400 случаев заболевания. Пик распространения инфекции в области ожидают к концу октября. Учитывая опыт прошедших этапов пандемии, в департаменте здравоохранения предлагают легко болеющим пациентам, уже побывавшим на очном осмотре, наблюдаться дистанционно на сайте telemed.cifromed35.ru. Он введен в прошлом году в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Цифровая экономика" и доступен для пациентов Вологодской городской поликлиники N4 и Череповецкой поликлиники N1.По данным департамента, сейчас возможностью дистанционного консультирования пользуются порядка 30 пациентов каждой из поликлиник ежедневно. Врачи ожидают, что система телемедицинских консультаций поможет разгрузить лечебные учреждения во время подъема заболеваемости, расширить пропускную способность поликлиник, не сокращая при этом объема плановой медицинской помощи.

https://ria.ru/20220909/obnovlenie-1815665676.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19