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Латвия введет режим ЧС в пограничных с Россией районах - РИА Новости, 27.09.2022
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Латвия введет режим ЧС в пограничных с Россией районах
Латвия введет режим ЧС в пограничных с Россией районах - РИА Новости, 27.09.2022
Латвия введет режим ЧС в пограничных с Россией районах
Правительство Латвии вводит режим чрезвычайной ситуации с 28 сентября на три месяца в пограничных с РФ районах из-за объявления Россией частичной мобилизации,... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:55
2022-09-27T19:55
в мире
россия
латвия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Правительство Латвии вводит режим чрезвычайной ситуации с 28 сентября на три месяца в пограничных с РФ районах из-за объявления Россией частичной мобилизации, говорится в пресс-релизе на сайте правительства."В связи с объявленной в России мобилизацией правительство приняло решение с завтрашнего дня, 28 сентября 2022 года, ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского районов, а также в портах, аэропортах, пунктах пересечения границы и на железных дорогах. Чрезвычайная ситуация на латвийско-российской границе будет действовать три месяца", - говорится в сообщении.Отмечается, что на данный момент ситуация на латвийско-российской границе стабильная, спокойная и строго контролируется, однако ожидается, что после объявления в России частичной мобилизации количество россиян, выезжающих в Латвию, увеличится."Граница уже находится под усиленным наблюдением, чтобы предотвратить любые попытки ее незаконного пересечения. Однако есть риск, что количество мигрантов в короткий срок может увеличиться, поэтому, чтобы пограничники в случае необходимости могли срочно привлечь дополнительные ресурсы - государственную полицию, службу государственной безопасности и национальные вооруженные силы - необходимо объявить чрезвычайное положение на границе. Нам надо принять меры предосторожности заранее, не дожидаясь обострения ситуации", - приводятся на сайте кабмина слова министра внутренних дел Кристапса Эклонса.В правительстве подчеркнули, что пускать в страну будут только тех россиян, которые соответствуют новым критериям, вступившим в силу 19 сентября. "С 19 сентября по настоящее время во въезде отказано 57 гражданам России. Ни один гражданин России не может пересечь границу Латвии в качестве туриста... Государственная пограничная служба усилила контроль, в том числе тщательную проверку всех лиц. Также пограничники усиленно патрулируют, чтобы не допустить незаконного пересечения "зеленой" границы", - говорится в сообщении.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс сразу заявил, что Латвия не будет выдавать гуманитарные и иные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам.
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в мире, россия, латвия, частичная мобилизация в россии
В мире, Россия, Латвия, Частичная мобилизация в России
19:55 27.09.2022
 
Латвия введет режим ЧС в пограничных с Россией районах

Латвия 28 сентября введет на три месяца режим ЧС в пограничных с Россией районах

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в медиабанкПамятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Правительство Латвии вводит режим чрезвычайной ситуации с 28 сентября на три месяца в пограничных с РФ районах из-за объявления Россией частичной мобилизации, говорится в пресс-релизе на сайте правительства.
"В связи с объявленной в России мобилизацией правительство приняло решение с завтрашнего дня, 28 сентября 2022 года, ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского районов, а также в портах, аэропортах, пунктах пересечения границы и на железных дорогах. Чрезвычайная ситуация на латвийско-российской границе будет действовать три месяца", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на данный момент ситуация на латвийско-российской границе стабильная, спокойная и строго контролируется, однако ожидается, что после объявления в России частичной мобилизации количество россиян, выезжающих в Латвию, увеличится.
"Граница уже находится под усиленным наблюдением, чтобы предотвратить любые попытки ее незаконного пересечения. Однако есть риск, что количество мигрантов в короткий срок может увеличиться, поэтому, чтобы пограничники в случае необходимости могли срочно привлечь дополнительные ресурсы - государственную полицию, службу государственной безопасности и национальные вооруженные силы - необходимо объявить чрезвычайное положение на границе. Нам надо принять меры предосторожности заранее, не дожидаясь обострения ситуации", - приводятся на сайте кабмина слова министра внутренних дел Кристапса Эклонса.
В правительстве подчеркнули, что пускать в страну будут только тех россиян, которые соответствуют новым критериям, вступившим в силу 19 сентября. "С 19 сентября по настоящее время во въезде отказано 57 гражданам России. Ни один гражданин России не может пересечь границу Латвии в качестве туриста... Государственная пограничная служба усилила контроль, в том числе тщательную проверку всех лиц. Также пограничники усиленно патрулируют, чтобы не допустить незаконного пересечения "зеленой" границы", - говорится в сообщении.
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Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс сразу заявил, что Латвия не будет выдавать гуманитарные и иные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам.
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