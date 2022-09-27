Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отказались комментировать слухи о создании Крымского ФО - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/krym-1819747259.html
В Кремле отказались комментировать слухи о создании Крымского ФО
В Кремле отказались комментировать слухи о создании Крымского ФО - РИА Новости, 27.09.2022
В Кремле отказались комментировать слухи о создании Крымского ФО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможном создании Крымского округа и предполагаемом назначении полпредом в нем бывшего гендиректора... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:31
2022-09-27T12:43
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
дмитрий рогозин
политика
россия
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможном создании Крымского округа и предполагаемом назначении полпредом в нем бывшего гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина заявил, что Кремль никогда не анонсирует подобные указы.Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к администрации президента РФ, сообщила, что Крымский округ могут создать в России по итогам референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, полпредом в этом регионе может стать Рогозин."Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.На уточняющий вопрос, готова ли правовая система России к принятию новых регионов, представитель Кремля ответил положительно. "Разумеется, и наши законодатели, и наши органы исполнительной власти и правовые подразделения готовы", - сказал Песков.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220719/rogozin-1803454617.html
https://ria.ru/20220926/operatsiya-1819604322.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, дмитрий рогозин, политика, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Дмитрий Рогозин, Политика, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
12:31 27.09.2022 (обновлено: 12:43 27.09.2022)
 
В Кремле отказались комментировать слухи о создании Крымского ФО

Песков отказался комментировать слухи о создании Крымского ФО и назначении туда Рогозина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможном создании Крымского округа и предполагаемом назначении полпредом в нем бывшего гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина заявил, что Кремль никогда не анонсирует подобные указы.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к администрации президента РФ, сообщила, что Крымский округ могут создать в России по итогам референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, полпредом в этом регионе может стать Рогозин.
Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
19 июля, 14:12
Слуцкий считает, что Рогозин будет курировать "знаковое направление"
"Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.
На уточняющий вопрос, готова ли правовая система России к принятию новых регионов, представитель Кремля ответил положительно. "Разумеется, и наши законодатели, и наши органы исполнительной власти и правовые подразделения готовы", - сказал Песков.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 17:41Специальная военная операция на Украине
На Украине скоро начнется контртеррористическая операция, заявил Аксенов
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковДмитрий РогозинПолитикаРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала