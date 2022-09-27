https://ria.ru/20220927/krym-1819747259.html

В Кремле отказались комментировать слухи о создании Крымского ФО

В Кремле отказались комментировать слухи о создании Крымского ФО - РИА Новости, 27.09.2022

В Кремле отказались комментировать слухи о создании Крымского ФО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможном создании Крымского округа и предполагаемом назначении полпредом в нем бывшего гендиректора... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:31

2022-09-27T12:31

2022-09-27T12:43

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

дмитрий рогозин

политика

россия

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможном создании Крымского округа и предполагаемом назначении полпредом в нем бывшего гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина заявил, что Кремль никогда не анонсирует подобные указы.Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к администрации президента РФ, сообщила, что Крымский округ могут создать в России по итогам референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, полпредом в этом регионе может стать Рогозин."Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.На уточняющий вопрос, готова ли правовая система России к принятию новых регионов, представитель Кремля ответил положительно. "Разумеется, и наши законодатели, и наши органы исполнительной власти и правовые подразделения готовы", - сказал Песков.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220719/rogozin-1803454617.html

https://ria.ru/20220926/operatsiya-1819604322.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, дмитрий рогозин, политика, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе