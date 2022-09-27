12:31 27.09.2022 (обновлено: 12:43 27.09.2022)
В Кремле отказались комментировать слухи о создании Крымского ФО
Песков отказался комментировать слухи о создании Крымского ФО и назначении туда Рогозина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможном создании Крымского округа и предполагаемом назначении полпредом в нем бывшего гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина заявил, что Кремль никогда не анонсирует подобные указы.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к администрации президента РФ, сообщила, что Крымский округ могут создать в России по итогам референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, полпредом в этом регионе может стать Рогозин.
"Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.
На уточняющий вопрос, готова ли правовая система России к принятию новых регионов, представитель Кремля ответил положительно. "Разумеется, и наши законодатели, и наши органы исполнительной власти и правовые подразделения готовы", - сказал Песков.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.