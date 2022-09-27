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США заявили о сосредоточении кораблей России и Китая в Беринговом море

США заявили о сосредоточении кораблей России и Китая в Беринговом море - РИА Новости, 27.09.2022

США заявили о сосредоточении кораблей России и Китая в Беринговом море

Береговая охрана США обнаружила сосредоточение российских и китайских военных кораблей во время патрулирования в Беринговом море, передает агентство Ассошиэйтед РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:25

2022-09-27T12:25

2022-09-27T18:14

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Береговая охрана США обнаружила сосредоточение российских и китайских военных кораблей во время патрулирования в Беринговом море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Береговую охрану США.Как сообщается, базирующийся в Гонолулу корабль Береговой охраны США Kimball 19 сентября зафиксировал прохождение ракетного крейсера ВМС Китая примерно в 86 милях (138 километрах) к северу от острова Кыска на Аляске. Позднее американским кораблем были замечены еще два китайских и четыре российских корабля. При этом утверждается, что среди кораблей ВМФ России был эсминец."Хотя строй кораблей действовал в соответствии с международными правилами и нормами, мы будем отвечать на присутствие присутствием, чтобы гарантировать, что интересы США вокруг Аляски не будут нарушены", — приводит агентство слова командующего 17-м округом Береговой охраны США контр-адмирала Натана Мура. Как отмечается, Kimball продолжит вести наблюдение в районе.Российское Минобороны сообщило 15 сентября, что корабли ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана. При этом отмечалось, что ВМФ России в ходе патрулирования представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", а также среднего морского танкера "Печенга". От ВМС НОАК в патрулировании задействованы эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху".В министерстве уточнили, что экипажи боевых кораблей России и Китая отработают совместное тактическое маневрирование и организацию связи между кораблями группировки, проведут серию учений с выполнением практических артиллерийских стрельб, обеспечат полеты палубных вертолетов.

https://ria.ru/20220923/patrulirovanie-1818829910.html

https://ria.ru/20220920/blagodarnost-1818023085.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, китай, вмф рф, вмс китая, берингово море